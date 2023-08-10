兩岸實體建構賽 銘傳大學奪冠

第十屆「中建海峽盃」兩岸大學生實體建構大賽，昨日在福建省福州市閩清縣舉行頒獎典禮，銘傳大學的作品「山岳之渝」從十五支隊伍中脫穎而出奪得金獎。這也是新冠疫情發生後，台灣隊伍首度拔得頭籌。

銘傳大學建築系學生蔡慈晏、詹閔對於獲得金獎感到「很榮幸」，她們說，材料都是自己動手切並組裝而成，最後亦為全場最大的作品。銘傳大學帶隊老師林雨祥提到，這次比賽是拉到現場實地環境搭建，會面臨到不同問題，團隊選擇跟廠商直接採購原物料到現場加工，他並讚許同學很「給力」，頂著太陽把實體搭建出來。

這次台灣參賽隊伍分別來自國立台北科技大學、國立聯合大學、銘傳大學與華夏科技大學，前兩所都是首度參加。

據了解，很多台灣隊伍都必須把裝備、工具放在行李箱攜往福州，而大陸隊伍則享有地利之便，在材料應用上更具有彈性、成本低的優勢。

而談及兩岸建築系學生在作品表達上的差異，聯合大學以及大陸福州大學的學生不約而同向記者表示，台灣同學的作品偏重「美觀」、「設計」，而大陸同學作品則有更多「實用」、「機能」取向。

北科大帶隊老師陳長忻則直言，比賽形同「備料大賽」。她強調前置作業準備很重要，現場只有兩台圓鉅機，團隊預先考量到這些問題，所以自行攜帶一些工具，包含作品板片、圓盤都是以能夠放進廿四吋行李箱來進行設計的。她也坦言，構築本身就很在地化，以前大陸隊伍來台參賽也有類似做法，「這其實是多一個設計挑戰」。

此外，昨日下午在福建省廣電中心也舉辦了「走進政協．台灣青年說」活動，包含福建省政協主席滕佳材、政協副主席阮詩瑋等多位政協、台辦系統官員出席。活動邀集數名在福州發展的台灣人，分享自己受邀參與大陸福建省政協、福州市政協會議的歷程與感想。