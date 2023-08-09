大暴雨災情後 北京坦承災區有傳染病等風險

北京市委常委、市政府常務副市長夏林茂今坦承，北京遭遇特大暴雨災害後，災區群眾確實面臨飲水、食品安全和環境污染威脅，存在腸道、蟲媒傳染病等疾病流行風險。

颱風杜蘇芮環流重擊中國多地，為了因應洪澇災害後可能發生的傳染病等問題，中國官媒、官方已連日發布關於「如何保持健康衛生習慣」、「災後防止『病從口入』」等訊息。

據北京日報報導，夏林茂今天在北京市召開的防汛救災工作情況新聞記者會上做出上述表示。

夏林茂並強調，為了確保「大災之後無大疫」，第一時間採取5方面措施。第一是全力救治傷員，保證災區醫療服務供給；第二是做好生活用水和食品安全工作，讓群眾飲食安全放心；第三是迅速啟動愛國衛生運動；第四是加強環境危險因素和疾病監測；第五是關注群眾心理情緒問題。

夏林茂說，透過前一階段的努力，目前受災地區飲水、食品衛生得到有效保障，正在對污染環境進行及時清理消毒，傳染病疫情形勢平穩，未發現腸道傳染病等聚集疫情。

杜蘇芮帶來的環流致使豪雨成災，當洪水退去，地面出現動物屍體、大量垃圾、廢棄物等，這自然引發災後出現傳染病、大疫等隱憂。