北京正乙祠戲樓300年 再現風華

推開兩扇朱紅的大門，雕梁畫棟的樓閣間，昆曲「牡丹亭」雅韻悠長，似是時光留下的迴響。走進位於北京前門西河沿220號的正乙祠戲樓，這座古老建築正在當下煥發蓬勃生機。

正乙祠戲樓又名銀號會館，始建於明代，重修於清代，是中國歷史上第一座整體木結構的室內劇場，距今已有300多年歷史，是中國最古老的保存基本完好的純木結構戲樓，被譽為「中國戲樓活化石」。「百戲之祖」的昆曲曾在此作場，在京劇風行老北京的年裡，程長庚、譚鑫培、楊小樓、梅蘭芳等眾多梨園泰斗和名角都於此獻藝，盛況空前。

近年，北方昆曲劇院接管正乙祠戲樓，按照歷史原貌全面修復。坐落在小街中段、鬧市深處的正乙祠戲樓，頗具柳暗花明之感。自大門入內，坐南朝北的兩層戲樓豁然洞開，典雅繁複的裝飾令人目不暇接。

正中央的舞台處，「八千觴秋月春風盡消磨蝴蝶夢中琵琶弦上，百五副金樽檀板都付與桃花扇底燕子燈前」一聯懸掛於兩側台柱之上，這些凝練美麗的文字，巧妙嵌入了昆曲名劇「蝴蝶夢」、「琵琶記」、「桃花扇」、「燕子箋」。沿著木質樓梯拾級而上，吱呀的輕響裡，昔日名家齊聚、賓客雲集的梨園勝景，仿佛穿越了歷史的煙雲，與當代人重逢共鳴。

正乙祠戲樓舞台的正面和兩側都朝向觀眾，木質戲樓的聲學效果相當獨特，木材的特性，讓聲音不會在這裡彈來彈去。演出盡量不用麥克風，觀眾們聽到的是器樂和演員們純粹的原聲，對藝術家來說非常考驗基本功。

在這方雅致的天地裡，傳統文化類演出，是正乙祠戲樓的重點經營方向。同時，戲樓也歡迎多種演出形式的注入。除了昆曲、京劇等戲曲經典，舞劇、古琴和小提琴音樂會也在這裡舉辦。多元的藝術形式在古老的戲樓裡交匯碰撞，閃耀著文化交流的動人光彩。