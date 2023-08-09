海航柏林飛北京 每周4班

為慶祝海南航空柏林至北京航線開航15周年，海南航空當地時間7日起將該航線直達航班由每周3班增頻為每周4班，每周一、周三、周五和周日執飛。

中新社報導，海南航空柏林-北京航線增頻暨開航15周年新聞發布會7日在柏林舉行。柏林-勃蘭登堡機場公司首席執行官阿萊塔·馮·馬森巴赫對海南航空柏林至北京航線開航15周年表示祝賀。她表示，該航線相連的柏林和北京是文化和經濟大都市。長期以來，兩城市間長途旅遊和商務旅行需求保持穩定。該航線增頻將使柏林和北京的城市夥伴關係充滿生機。

海南航空柏林辦事處總經理張敏表示，很高興能夠再為乘客提供該航線接近2019年疫情前水平的航班。海南航空連接德國首都柏林和中國首都北京，同時也經北京便捷連接柏林與中國及亞洲各地，比如東京和曼谷。

該航線從柏林-勃蘭登堡機場至北京的線路飛行時間約為9小時，反向飛行時間約為10小時。海南航空柏林至北京直達航線於2008年9月開通，最初航班由曾經的柏林泰格爾機場飛至北京。2022年8月，該航線因疫情中斷後復飛，航班開始由柏林-勃蘭登堡機場飛至北京。開航15年來，海南航空共執飛4500次，運載近90萬名旅客，運輸56000噸貨物。