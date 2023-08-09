串聯軌道與航空 珠肇高鐵進入盾構施工

珠肇鐵路公司投資建設、中鐵隧道局集團施工的珠肇高鐵全線控制性工程—圭峰山隧道「永安號」盾構機在廣東江門順利始發，標誌著珠肇高鐵全線正式進入盾構施工階段。

中新社報導，「永安號」是為圭峰山隧道量身打造的超大直徑雙模盾構機，開挖直徑14.29米，約相當於5層樓高，主機長14.3米，總長117米，總重約4250噸，為中國最大直徑土壓/TBM雙模盾構機，承擔圭峰山隧道盾構段3963.5米施工任務。

永安號具備盾構和TBM兩種掘進模式，兩種模式能夠快速轉換，可實現盾構在軟土和硬岩中安全、高效掘進。盾構機設計突出智能化施工理念，搭載了超前地質預報系統、刀具磨損監測系統、渣土體積測量系統、盾尾間隙測量系統、管片智能轉運系統，配備土倉可視化、油液監測、振動監測預警等功能，同時項目打造智慧管控中心，研發盾構智能互聯項目協同管控應用系統。

按照施工計畫，「永安號」在圭峰山隧道2號竪井始發後，將依次下穿廣珠鐵路、珠三角環線高速、江門城鎮，最終抵達2號拆解洞，完成「地下之旅」的全部任務，將開創雙模大盾構施工新的領域，為超大直徑雙模盾構施工提供經驗和樣板。

珠肇高鐵是廣東省自主投資建設管理的第一條時速350公里高鐵，建成通車後，將串聯江門站與珠三角樞紐機場，實現軌道與航空無縫銜接，珠海至新規畫建設的珠三角樞紐機場最快35分鐘到達，珠海至肇慶東最快36分鐘到達，項目沿線珠三角主要城市均將實現1小時通達。