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雙城論壇8月29日舉辦 張斯綱：關注城市導入AI運用

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
國民黨台北市議員張斯綱。（聯合報系資料照）
國民黨台北市議員張斯綱。（聯合報系資料照）

今年的台北上海雙城論壇舉辦時間已經敲定，將於8日29日至31日上海舉辦，為期3天2夜。外界預期台北市長蔣萬安可能親自率團參加，而將隨行的國民黨市議員張斯綱表示，他將會關注上海如何在城市治理方面導入AI運用。

張斯綱指出，這次他還會關注，新冠疫情後，上海在小區（社區）公衛衛生的方面，制度上有無改變？以及上海市長照政策、機構以及未來發展是否可以提供給台北做為借鏡。

蔣萬安的父母，也就是蔣孝嚴夫婦，曾於上月4日參加浙江台灣周，據參與招待晚宴的台商轉述，蔣孝嚴在晚宴上曾透露，兒子蔣萬安將會到上海。

台北市議會日前抽出3名公費隨行議員陳重文、鍾沛君與陳政忠，以及8名隨行議員，分別由國民黨籍的張斯綱、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、郭昭巖、耿葳、楊植斗，和民眾黨籍陳宥丞中籤。

上海 張斯綱 議員

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