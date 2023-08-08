北京大興飛沙特阿拉伯 開通

沙特阿拉伯（沙烏地阿拉伯）航空公司（下稱「沙特航空」）SV886號航班4日順利抵達北京大興國際機場，標誌著「北京大興─沙特阿拉伯吉達」航線正式開通。北京正式成為沙特航空繼廣州之後在中國的第二個客運航點，以及繼香港、上海和廣州之後的第四個貨運航點。

中新社報導，沙特航空還在8月6日開通北京大興往返沙特阿拉伯首都利雅得航線。根據夏秋航班計畫，北京大興往返利雅得／吉達定期航班將由波音787-9機型執飛，每周一、三、五、日共計4個往返。

沙特航空相關負責人稱，北京航線的開通，進一步加密了沙特與中國的往返航班，有助於打造中沙直航快線。同時，新航線將極大便利京津冀都市圈的旅客出行，旅客們不僅可由北京直飛沙特體驗這個神祕的中東國度，還可以通過利雅得或吉達兩大樞紐中心無縫轉機，飛抵中東、歐洲、非洲和美洲等目的地。

當前正逢暑運，旅客出行需求旺盛，大興機場口岸出入境流量持續增長。大興機場相關負責人透露，7月23日，國際及港澳台地區進出港旅客首次破萬，創歷史新高。

今年大興機場國際旅客吞吐量已超過75萬人次。截至目前，大興機場已開通30多條國際及港澳台地區航線，由20多家國內外航司運行，航點覆蓋倫敦、阿姆斯特丹、多哈、阿布達比、莫斯科、伊斯坦堡、吉隆坡、首爾、東京、大阪、華沙、馬爾地夫、清邁等多個熱門旅遊城市。