貴南高鐵貴荔段 8日開通
中國國家鐵路集團有限公司表示，新建貴陽至南寧高速鐵路貴陽至荔波段（以下簡稱：貴南高鐵貴荔段）將於8月8日開通運營，貴陽至荔波最快57分可達，多彩貴州又添一條交通大動脈。貴南高鐵南寧東至荔波段正在組織滿圖運行試驗。 貴南高鐵是中國「八縱八橫」鐵路網包頭到海南鐵路通道的重要組成部分，設計時速350公里。其中龍里北至南寧東為新建線路，設龍里北等12個車站。
貴南高鐵貴荔段穿越貴州高原、苗嶺山脈，橫跨清水河、澄江河、紅水河等多條河流，沿線山高谷深，地形地貌複雜多變，岩溶滑坡等地質災害時有發生，線路橋隧比高達90%。
開通運營前，相關單位對貴南高鐵貴荔段各專業設備進行了聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通信信號系統等進行了綜合優化調整。目前，該線路滿足高速鐵路安全、穩定運營要求，具備開通運營條件。
貴南高鐵貴荔段開通運營初期，國鐵集團單日開行動車組列車28列，貴陽、貴陽北、遵義、六盤水站均將開行直達荔波的高鐵動車組列車。
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