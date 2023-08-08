進京趕考… 兩岸青年體驗科舉

第十一屆海峽青年節．第七屆兩岸大學生領袖營6日在福州拉開帷幕。本次第七屆兩岸大學生領袖營活動共吸引140名大學生領袖參與，其中90名台灣學員來自台灣大學、台灣清華大學、陽明交通大學等45所台灣高校，54人為首次來大陸；48名大陸學員和2名香港學員來自清華大學、上海交通大學、西安交通大學、香港大學等28所知名高校。

中新社報導，在後續活動中，兩岸學員將分為兩隊，走進南平感受朱子文化、茶文化、閩越文化，奔赴寧德感受科技創新對城市發展的強大驅動。分組活動結束後，兩岸學員將集中至琅岐海峽青年交流營地，共同參與「兩岸青年人才交流活動」、AR探秘三坊七巷、青年聯歡會等活動，通過實踐體驗、分享交流、編排節目等多種方式交流互動。

報導稱，經七年打造，兩岸大學生領袖營已成規模最大、人數最多、高校覆蓋最廣的兩岸大學生交流活動。

另，在第十一屆海峽青年節品牌活動之兩岸學子第四屆科舉文化體驗營部分，有40名來自台灣的青年與20名在閩台灣青年相聚福州參加以「文脈流長、金榜題名」為主題的活動，他們參加「鄉試」，而後再進北京「趕考」，並與福州、北京的大陸學子進行文化交流。

活動現場，台灣青年陳海晴和姐妹們穿著台灣少數民族傳統服飾獻上一支熱情、活潑的舞蹈。來自台灣台中的陳海晴是第一次到大陸來。陳海晴告訴記者，之前都是通過網絡瞭解大陸的資訊，這次能夠踏上大陸的土地，親身感受大陸的文化習俗，感到十分開心，很期待接下來的參訪行程。

「十年前來的時候，這個地方（閩侯縣）還沒怎麼發展。十年後再回來，覺得一切都變了」。6日，來自台灣苗栗的高盼盼看到福州市閩侯縣的變化，感慨道。

宋元時期，以福建居民為主的大陸移民遷居台灣，中華傳統文化傳入台灣。清政府統一台灣後，開始在台設立府、州、縣學，並全面推行科舉制度。清政府對台灣士子提供了優惠和保障措施，台灣士紳在福州、北京兩地建造試館和會館，激發了台灣士子參加科舉考試的積極性，也使閩台、京台在教育和文化的聯繫更加密切。