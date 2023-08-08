遼寧錦州／民族藝術 非遺傳承

義縣撕紙，是一種製作方法特殊的紙藝門類，在民間流傳久遠，主要分布在義縣及周邊地區。

撕紙藝術屬紙藝範疇，以各種紙張為主要材料， 採用撕、拼、疊、撒等手法，製作平面或半立體的藝術品。撕紙不用剪刀和刻刀，一改剪紙的光滑工整，其參差不齊的線條，往往呈現出一些意想不到的隨意性，蘊含一種妙趣天成的韻味，因而具有一種原始的生命力。

義縣撕紙作品「赤壁懷古」圖／本報遼寧錦州傳真

義縣撕紙代表性傳承人許會春的撕紙「絕活」，緣於姥姥和母親的傳承。他在繼承母親撕紙技藝的基礎上，不斷創新， 技法日臻純熟。他將隸書、草書、行揩等幾大書法藝術融入到撕字中，參照書法的筆體撕出的字，達到了以假亂真的程度。

醫巫閭山滿族剪紙：乞巧節。圖／本報遼寧錦州傳真

錦州麵塑：「麵塑」俗稱捏麵人，是中國農業社會用於民間信仰和崇拜習俗的民間美術，是典型的民間草根手工技藝，也是早年間民間節慶、婚禮、生育、祈福、祭祀等不可缺少的麵食藝術品。

「麵塑」以糯米麵為主料調成不同色彩，用手和簡單工具塑造各種栩栩如生的人物、動物和花鳥。錦州地處遼西走廊，是關內向關外人口遷徙和商賈雲集的重要交通樞紐，因此，麵塑由中原傳入錦州落地生根，已有一百多年的歷史。

醫巫閭山滿族剪紙歷史久遠，主要起源於醫巫閭山滿族人的祖先對山林、動植物、圖騰、始祖神的崇拜觀念，剪紙中記錄滿族風俗的作品，表現了近代中原農耕文化與醫巫閭山山林文化的融合。