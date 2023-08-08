遼寧錦州／民族藝術 非遺傳承

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
錦州麵塑代表作品：八仙祝壽。圖／本報遼寧錦州傳真
錦州麵塑代表作品：八仙祝壽。圖／本報遼寧錦州傳真

義縣撕紙，是一種製作方法特殊的紙藝門類，在民間流傳久遠，主要分布在義縣及周邊地區。

撕紙藝術屬紙藝範疇，以各種紙張為主要材料， 採用撕、拼、疊、撒等手法，製作平面或半立體的藝術品。撕紙不用剪刀和刻刀，一改剪紙的光滑工整，其參差不齊的線條，往往呈現出一些意想不到的隨意性，蘊含一種妙趣天成的韻味，因而具有一種原始的生命力。

義縣撕紙作品「赤壁懷古」圖／本報遼寧錦州傳真
義縣撕紙作品「赤壁懷古」圖／本報遼寧錦州傳真

義縣撕紙代表性傳承人許會春的撕紙「絕活」，緣於姥姥和母親的傳承。他在繼承母親撕紙技藝的基礎上，不斷創新， 技法日臻純熟。他將隸書、草書、行揩等幾大書法藝術融入到撕字中，參照書法的筆體撕出的字，達到了以假亂真的程度。

醫巫閭山滿族剪紙：乞巧節。圖／本報遼寧錦州傳真
醫巫閭山滿族剪紙：乞巧節。圖／本報遼寧錦州傳真

錦州麵塑：「麵塑」俗稱捏麵人，是中國農業社會用於民間信仰和崇拜習俗的民間美術，是典型的民間草根手工技藝，也是早年間民間節慶、婚禮、生育、祈福、祭祀等不可缺少的麵食藝術品。

「麵塑」以糯米麵為主料調成不同色彩，用手和簡單工具塑造各種栩栩如生的人物、動物和花鳥。錦州地處遼西走廊，是關內向關外人口遷徙和商賈雲集的重要交通樞紐，因此，麵塑由中原傳入錦州落地生根，已有一百多年的歷史。

醫巫閭山滿族剪紙歷史久遠，主要起源於醫巫閭山滿族人的祖先對山林、動植物、圖騰、始祖神的崇拜觀念，剪紙中記錄滿族風俗的作品，表現了近代中原農耕文化與醫巫閭山山林文化的融合。

藝術品 民間信仰

延伸閱讀

在空間內玩起都會普普風！LATOxLATO與Inkiostro Bianco合作推出藝術壁紙

書法中的客家敘事藝展 11日橫山書法藝術館登場

你中獎了嗎？ 彰化走讀藝術節今晚上網公布幸運兒

陸留學生刷白倫敦整面塗鴉牆 寫24紅字「社會主義價值觀」惹議

相關新聞

進京趕考… 兩岸青年體驗科舉

第十一屆海峽青年節．第七屆兩岸大學生領袖營6日在福州拉開帷幕。本次第七屆兩岸大學生領袖營活動共吸引140名大學生領袖參與...

廈航 國際中轉行李直達

廈門航空福州機場宣布，即日起「國際通程航班」開始運行，今後乘坐廈航航班至福州長樂國際機場中轉出入境的旅客，享受「一票到底...

貴南高鐵貴荔段 8日開通

中國國家鐵路集團有限公司表示，新建貴陽至南寧高速鐵路貴陽至荔波段（以下簡稱：貴南高鐵貴荔段）將於8月8日開通運營，貴陽至...

大灣區機器人青創賽 在廣州決賽

由亞洲機器人聯盟、香港科技大學（廣州）等單位主辦的首屆大灣區VEX機器人國際青創邀請賽6日在廣州決賽。其中，來自澳門的一...

北京大興飛沙特阿拉伯 開通

沙特阿拉伯（沙烏地阿拉伯）航空公司（下稱「沙特航空」）SV886號航班4日順利抵達北京大興國際機場，標誌著「北京大興─沙...

露天電影做公益

「我們的中國夢—文化進萬家」公益電影展映活動正在上海市閔行區進行，豐富廣大市民群眾的業餘文化生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦