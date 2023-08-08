遼寧錦州／筆架山天橋 神奇絕妙

錦州濱海新區的筆架山景區，面對渤海，有著雄奇瑰麗的山海風光和星羅棋布的文物古蹟，蘊涵著人與自然悠久歷史造就的神奇，以筆架山島和「天橋」為主要景點。天橋長達1620公尺，有如壯觀海中的一條天路，教人嘆為觀止。

在筆架山島和海岸之間天橋，是連接海島與陸地的連島沙石壩，高出海灘約1.48公尺，傳說是九天仙女所造。天橋平坦徑直，每天出沒兩次，如同一條蛟龍隨著潮漲潮落而時隱時現，神奇絕妙，堪稱「天下一絕」。

筆架山天橋，有如壯觀海中的一條天路，教人嘆為觀止。圖／本報遼寧錦州傳真

筆架山島是中國大陸海域最北端的島嶼，海拔78.3公尺，島上三峰，形如筆架，矗立於茫茫渤海中。每當落潮時，海水便慢慢地向兩邊退去，通道便如一條蜿蜒的蛟龍浮現海中；潮水落盡，天路橋便完全顯露出來，直通筆架山。遊人可沿此段沙石路登島上山。每當漲潮，海水又從兩邊向天路橋夾擊而來，天橋在海浪中漸漸變窄，直至完全隱去。

「潮漲隱、潮落現」的奇景，每天隨著潮水漲落出現兩次，每次時間大約在二小時左右。

筆架山地貌學上稱為陸連島，山島植被茂密，一年四季或亮麗清新，或雲遮霧繞，挺拔秀美，巍峨聳立。山上文物古蹟眾多，尤其以民國時期全石建築為主的古建築群最有特色。自然景點密集，有呂祖亭、太陽殿、五母宮、三清閣、龍王廟、馬鞍橋、一線天、神龜出海、虎陷洞等。