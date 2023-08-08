聽新聞
test
0:00 / 0:00

遼寧錦州／筆架山天橋 神奇絕妙

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
筆架山，有著雄奇瑰麗的山海風光和星羅棋布的文物古蹟。圖／本報遼寧錦州傳真
筆架山，有著雄奇瑰麗的山海風光和星羅棋布的文物古蹟。圖／本報遼寧錦州傳真

錦州濱海新區的筆架山景區，面對渤海，有著雄奇瑰麗的山海風光和星羅棋布的文物古蹟，蘊涵著人與自然悠久歷史造就的神奇，以筆架山島和「天橋」為主要景點。天橋長達1620公尺，有如壯觀海中的一條天路，教人嘆為觀止。

在筆架山島和海岸之間天橋，是連接海島與陸地的連島沙石壩，高出海灘約1.48公尺，傳說是九天仙女所造。天橋平坦徑直，每天出沒兩次，如同一條蛟龍隨著潮漲潮落而時隱時現，神奇絕妙，堪稱「天下一絕」。

筆架山天橋，有如壯觀海中的一條天路，教人嘆為觀止。圖／本報遼寧錦州傳真
筆架山天橋，有如壯觀海中的一條天路，教人嘆為觀止。圖／本報遼寧錦州傳真

筆架山島是中國大陸海域最北端的島嶼，海拔78.3公尺，島上三峰，形如筆架，矗立於茫茫渤海中。每當落潮時，海水便慢慢地向兩邊退去，通道便如一條蜿蜒的蛟龍浮現海中；潮水落盡，天路橋便完全顯露出來，直通筆架山。遊人可沿此段沙石路登島上山。每當漲潮，海水又從兩邊向天路橋夾擊而來，天橋在海浪中漸漸變窄，直至完全隱去。

「潮漲隱、潮落現」的奇景，每天隨著潮水漲落出現兩次，每次時間大約在二小時左右。

筆架山地貌學上稱為陸連島，山島植被茂密，一年四季或亮麗清新，或雲遮霧繞，挺拔秀美，巍峨聳立。山上文物古蹟眾多，尤其以民國時期全石建築為主的古建築群最有特色。自然景點密集，有呂祖亭、太陽殿、五母宮、三清閣、龍王廟、馬鞍橋、一線天、神龜出海、虎陷洞等。

文物 漲潮 建築

延伸閱讀

遊客逆向駛入恆春南門圓環嚇壞用路人 百年古蹟險受波及

「王之國本部長」李俊昊嗨翻信義區吸千人到場追星 帥氣依舊卻因這點引起熱議？

瑞芳福龍宮旁天橋拆除進行中 地方盼做好配套措施

南投古蹟糯米橋遭車硬闖 文化局不忍了出招防堵

相關新聞

進京趕考… 兩岸青年體驗科舉

第十一屆海峽青年節．第七屆兩岸大學生領袖營6日在福州拉開帷幕。本次第七屆兩岸大學生領袖營活動共吸引140名大學生領袖參與...

廈航 國際中轉行李直達

廈門航空福州機場宣布，即日起「國際通程航班」開始運行，今後乘坐廈航航班至福州長樂國際機場中轉出入境的旅客，享受「一票到底...

貴南高鐵貴荔段 8日開通

中國國家鐵路集團有限公司表示，新建貴陽至南寧高速鐵路貴陽至荔波段（以下簡稱：貴南高鐵貴荔段）將於8月8日開通運營，貴陽至...

大灣區機器人青創賽 在廣州決賽

由亞洲機器人聯盟、香港科技大學（廣州）等單位主辦的首屆大灣區VEX機器人國際青創邀請賽6日在廣州決賽。其中，來自澳門的一...

北京大興飛沙特阿拉伯 開通

沙特阿拉伯（沙烏地阿拉伯）航空公司（下稱「沙特航空」）SV886號航班4日順利抵達北京大興國際機場，標誌著「北京大興─沙...

露天電影做公益

「我們的中國夢—文化進萬家」公益電影展映活動正在上海市閔行區進行，豐富廣大市民群眾的業餘文化生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦