遼寧錦州／五鎮之首 醫巫閭山

遼寧省西南部的錦州市， 是一座歷史文化之城。位於錦州北鎮市和義縣交界處的醫巫閭山，傳說帝舜封天下分為十二個州，每州以一座山作為鎮山，醫巫閭山被封為幽州的鎮山，周時又封為五大鎮山之北方鎮山。古稱於微閭、無慮山，今簡稱閭山，是中國五大鎮山之一的北方鎮山。

醫巫閭山，是中國五大鎮山之一的北方鎮山，景點多而美。圖／本報遼寧錦州傳真

清代六位皇帝祭拜北方鎮山時，曾十餘次遊覽醫巫閭山，留下詩文五十多首，成為閭山文化史上的寶貴財富。

醫巫閭山是遼寧省西部主要山脈之一，山中設立有國家級醫巫閭山自然保護區。閭山景點多，有北鎮廟、聖水橋、魚池、觀音閣、四角亭、曠觀亭、蓬萊仙境、蓮花石、望海寺、萬年松、名山、老爺閣、風井、桃花、白雲關等。除北鎮廟在山下外，其餘景點全在山上，集中在觀音閣一帶。

醫巫閭山，是中國五大鎮山之一的北方鎮山，景點多而美。圖／本報遼寧錦州傳真

醫巫閭山古建築大多始建於遼、金，重修於清，其中，以坐落在山腳下的北鎮廟最享盛名。此廟建在山坡上，占地甚廣。山門、神馬門、鐘鼓樓、大殿、御香殿、內香殿、更衣殿、寢殿（後殿）等建築，依坡勢排列，上下相形， 參差錯落， 十分壯觀。

醫巫閭山，是中國五大鎮山之一的北方鎮山，景點多而美。圖／本報遼寧錦州傳真

大殿為主體建築，內供醫巫閭山山神，元、明、清帝王登基時，即於此殿舉行儀式，以遙祭此山山神。殿屋頂覆以綠琉璃瓦，殿梁枋飾以彩繪，殿內壁繪以星宿像，既富麗堂皇，又莊嚴肅穆。

醫巫閭山，是中國五大鎮山之一的北方鎮山，景點多而美。圖／本報遼寧錦州傳真

正是因為眾多的帝王前往登山祈福，一代又一代的英才、名將、重臣、賢士也隨之來此拜謁遊覽，山中遍布各名家題字的詩文、石刻、碑記，成為醫巫閭山文化史的一部分。今天的醫巫閭山，春可嗅梨花香如雪海，夏可觀松柏翠黛千重，秋可品碩果盈枝飄香，冬可賞冰雪素裹銀裝，以雄奇綺麗的自然風光，獨特神秘的古老文化，成為大陸北方著名的旅遊勝地。