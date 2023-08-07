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黑龍江書記：毫不遲疑做好人員轉移，寧聽罵聲不聽哭聲

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
黑龍江省防訊救災工作會議稱，對受洪水威脅群眾做到應撤盡撤、應轉盡轉，確保不落一戶、不漏一人。（取自上觀新聞）
黑龍江省防訊救災工作會議稱，對受洪水威脅群眾做到應撤盡撤、應轉盡轉，確保不落一戶、不漏一人。（取自上觀新聞）

8月6日晚，中共黑龍江省委書記許勤主持召開全省防汛救災工作電視電話會議，他表示，要堅決打贏防汛救災「遭遇戰」、「主動仗」，全力維護人民群眾生命財產安全。

據上觀新聞報導，會議指出，在全省防汛搶險救災的關鍵時刻，要切實提高政治站位，堅持人民至上、生命至上，以打贏防汛救災硬仗的實際行動堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，不辜負中共總書記習近平親切關懷。

會議強調，本次降雨過程影響尚未結束，6號颱風「卡努」極有可能北上影響黑龍江，再次引發局地強降雨，且松花江、牡丹江、拉林河等將於近日出現洪峰，龍鳳山、磨盤山等水庫仍超汛限水位，防汛救災形勢異常嚴峻。要千方百計搜救失聯民眾，把救人放在第一位，進一步加強統籌指揮調度，充分發揮專業救援隊伍作用，爭分奪秒搜救失聯、被困人員，最大限度減少人員傷亡。

要抓好重點部位排險除險，密切監測水庫庫容變化，加強河道堤防巡查消險，嚴格落實山洪泥石流等地質災害防禦措施，抓好煤礦、建築工地、地下空間、城鄉易澇區等安全防護，迅速搶修水毀交通、電力、通訊等基礎設施，嚴防次生災害，牢牢守住安全度汛底線。要毫不遲疑做好人員轉移安置，寧可「十防九空、不可失防萬一」，「寧聽罵聲、不聽哭聲」，對受洪水威脅群眾做到應撤盡撤、應轉盡轉，確保不落一戶、不漏一人，加強安置點服務保障，全力滿足群眾居住、飲食、醫藥需求。

許勤並要求，要強化監測預報預警預判，落實應急響應要求，加強氣象、水利、應急等部門協同聯動，做到上下游、左右岸一盤棋，來水去水底數清，及時發布雨情、水情、汛情預警信息，切實為全省防汛救災提供可靠依據和技術支持。要備足防汛救災物資，堅持「寧可備而不用，不可用時無備」，提前向一線預置搶險物資裝備，保障險工險段除險加固需求，加強機械、搶險隊伍應急備勤，高效有序應對突發險情。

黑龍江 水庫

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