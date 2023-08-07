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山東平原縣5.5級地震 24人受傷、213處房屋受損
山東省德州市平原縣6日發生5.5級地震，共造成24人輕傷、213處房屋及牆體受損。目前，平原縣過半數傷者已出院，水、電、通訊正常。
據香港文匯網報導，地震發生後，大陸國務院抗震救災指揮部、應急管理部就調度震區情況，部署抗震救災工作。決定啟動國家地震四級應急響應，派出工作組趕赴山東指導協助抗震救災工作。
地震發生後，為確保列車運行安全，國鐵北京局啟動一級應急響應，對管內京滬高鐵、京滬線、京九線、石濟客專、石德線運行列車採取扣停措施，正在組織對相關線路設備進行全面檢查，途經列車將出現停運或不同程度晚點。共有數十趟列車出現停運，甚至波及到長三角地區。
平原縣位於山東省德州市中部，全縣轄八鎮一鄉三個街道，人口42萬。平原縣歷史悠久，三國時期的劉備曾任平原縣令，著名的劉關張桃園三結義的故事就發生在這裡。
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