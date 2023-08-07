山東平原縣5.5級地震 24人受傷、213處房屋受損

繼早前高強度、打卡式的「特種兵旅行」之後，「City walk」成為當前大陸年輕人最喜愛的休閒和社交模式。小紅書的數據顯示，目前關於「City walk」的筆記已高達40萬篇，近一個月相關話題流量更暴增190.93%。DT財經和DT研究院聯合發布的《2023旅遊調研報告》顯示，在幾種新型旅遊方式中，82%的人想嘗試「City walk」，遠遠超過了其他的旅遊方式。

2023-08-07 06:00