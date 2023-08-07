新煉金術！「免費洗金戒指」洗完竟然少了8克

湖北黃岡近日有民眾報案，表示其父親獲一對陌生夫妻提供「免費洗金戒指」服務，洗完後戒指竟然輕了8克，懷疑遭盜竊。警方調查後將這對夫妻行政拘留，案件進一步辦理中。

據搜狐新聞網，當地警方接獲報案後趕到現場調查，很快鎖定嫌疑人潘某夫婦，將兩人抓獲，並檢獲一批藥水和工具。其中一個瓶子裝有用來融化黃金的「王水」，工具則有錘打黃金塑形用的軟皮台，以及用來溶化黃金的噴槍。

受害人報案稱「洗戒指」後輕了8克，市值約人民幣4,000元（約合新台幣1萬7,600元）。

王水是一種強酸性物質，由高濃度的硝酸和高濃度的鹽酸混合而成，可溶解黃金、鈀和鉑等，所有可被其溶解的金屬都不能輕易地與化學物質發生反應。

據了解，潘某夫婦假借清洗黃金飾品為名，暗中用特製「王水」將部分黃金溶解，再從中提取。調查發現2人先後在多地利用此方法盜竊，目前警方已將2人行政拘留，案件進一步辦理中。