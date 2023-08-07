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兩岸微流行／陸推綠能唯一憑證

聯合報／ 記者羅印冲
北京金風科技亦莊智慧園區，是北京綠色交易所認證的可再生能源「碳中和」智慧園區。（新華社）
北京金風科技亦莊智慧園區，是北京綠色交易所認證的可再生能源「碳中和」智慧園區。（新華社）

大陸國家發展改革委、財政部、國家能源局日前聯合發布的通知提出，進一步健全完善可再生能源綠色電力證書（綠證）制度，明確綠證適用範圍，規範綠證核發，健全綠證交易，擴大綠電消費，完善綠證應用，實現綠證對可再生能源電力的全覆蓋。

通知明確，綠證是大陸可再生能源電量環境屬性的唯一證明，是認定可再生能源電力生產、消費的唯一憑證。綠證作為可再生能源電力消費憑證，用於可再生能源電力消費量核算、可再生能源電力消費認證等。

規範綠證核發方面，通知提出，對大陸全國風電（含分散式風電和海上風電）、太陽能發電（含分布式太陽能發電和光熱發電）、常規水電、生物質發電、地熱能發電、海洋能發電等已建檔立卡的可再生能源發電項目所生產的全部電量核發綠證，實現綠證核發全覆蓋。

對存量常規水電項目，暫不核發可交易綠證，相應的綠證隨電量直接無償劃轉。對今年一月一日後新投產的完全市場化常規水電項目，核發可交易綠證。

通知要求，進一步發揮綠證在構建可再生能源電力綠色低碳環境價值體系、促進可再生能源開發利用、引導全社會綠色消費等方面的作用。同時推動大陸的央企、地方國有企業、機關和事業單位發揮先行帶頭作用，穩步提升綠電消費比例。強化高耗能企業綠電消費責任，按要求提升綠電消費水平。支持重點企業、園區、城市等高比例消費綠色電力，打造綠色電力企業、綠色電力園區、綠色電力城市。

再生能源 水電 太陽能發電

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