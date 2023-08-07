規模5.5 山東十年大震 165屋塌

昨日凌晨二時卅三分，山東省德州市平原縣發生規模五點五地震，至少已出現五十九次餘震，導致當地逾一六五處房屋倒塌，已知廿三人受傷。這次地震是山東近十年來最大的一次，北京、天津、河北都有強烈震感。

山東應急指揮中心指出，經測定，昨晨二時卅三分五十九秒在德州市平原縣發生規模五點五地震，深度十公里。震央位於德州市平原縣王打卦鎮王打卦村附近。至三時二分，德州市平原縣再發生規模三地震，震源深度九公里。

微博一名山東濟南網友發布的家中監控影片顯示，凌晨二時卅四分左右，畫面劇烈晃動。稍平緩約兩秒後，再次劇烈晃動，並能從影片中清晰聽見警報聲。

大陸華北地區民眾表示震感明顯，北京、天津等網友也表示被震醒了，還有不少人緊急下樓避險。

山東德州市平原縣第一人民醫院共接獲廿三名傷者，多數是皮外傷、擦傷、頭部外傷等。