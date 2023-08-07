新聞眼／百年洪災 不見習李 民憶江胡

暴雨和洪災衝擊京津冀和東北地區超過一周，大陸副總理張國清五日緊急趕赴天津指導抗洪救災，新華社報導還刻意凸出「受習近平委派」，頗有安撫民怨之意。然而在微博、微信上，民怨已瀕臨炸鍋，網民質問，為何官方把洩洪責任推給暴雨？憑什麼要河北、天津充當北京的護城河？還有人劍指最高層，政治局常委先去看望北戴河暑休的專家，而沒來得及去看望周遭災民？

一場號稱百年來最大水災侵襲北京，周邊的河北涿州等幾十個縣城被淹，天津市武清區已是汪洋一片。

面對水淹京津冀，負責公衛的張國清先赴門頭溝，五日再到天津勘災。與此同時，大陸網上隨處可見江澤民、胡錦濤、朱鎔基等前領導人過去在水災期間，親自到現場勘災和指揮搶險的畫面。網民言外之意是，總書記習近平和總理李強，何以未到一線勘災？

與之形成對比的是，政治局常委蔡奇日前代表習近平，問候在北戴河暑休的五十多名專家學者，從而證實中共進入夏季「北戴河時間」。

可是這看在受災的民眾眼中顯然很不是滋味，網上抱怨不斷，紛紛質疑，高官能去探望休假的，卻不能到災區探視災民？度假會議照常開，卻不知拯救生民於水火？

河北省委書記倪岳峰日前一句「當好首都護城河」，已引發眾怒。大陸水利部會議又要求確保大興機場和被習近平形容為千年大計的雄安新區，似乎所有努力只為了保住北京，其他都是次要。

早前還傳出救援隊因為沒有「邀請函」去不了河北涿州救災，昨天又有消息指出，「南方周末」公益組織帶著兩卡車物資，要去涿州捐贈卻被拒絕，而且洪災以來，涿州書記和市長大搞神隱，引起大陸前媒體人公開發文質疑，官員只會「騙捐」，毫無作為，簡直禽獸不如。

這場大水，淹出的顯然不僅是防洪工程的缺陷。