首個德國大學在海南開分校 雙贏還是風險？

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數周前，位於德國西部比勒菲爾德市的這所大學高調宣布，其在海南的分校將成為中國境內第一所外國機構創辦的獨立高校。這也是德國公立高校在中國大陸自主辦學的第一家。但這一項目在德國卻陷入了批評聲和聯邦教育部的質疑。

據比勒菲爾德應用科技大學（Hochschule Bielefeld - University of Applied Sciences and Arts）官方的消息，按照計劃，海南的分校遠景招生規模可達到1.2萬人，提供學士和碩士學位教程。今年秋季將開始教學運作，首屆有來自中國12個省市的140名學生入學，專業主要是計算機科學與數字化技術。接下來還會開設電子工程、機械製造、經濟工程等專業。2025年，海南分校和德國本部將進行首批學生互換交流。

該大學介紹，「海南比勒菲爾德應用科技大學」（BiUH）設在海南自由貿易港。在那裡外國高校可以開設工程、農林、醫藥學科的獨立辦學機構，而在中國其他地方，外國高校只能與當地高校合作辦學。

德國教育部：不樂見

德國聯邦教育部對這一項目持質疑態度。「在科學和研究領域，中國越來越成為（德國）的競爭者和體制對手」，一位教育部發言人對德新社表示，學術合作的框架條件會因此變得更加困難。

德方認為，學術自由、共同研究成果的和平利用以及科研合作的法治安全必須得到保障。這在不久前德國政府推出的「中國戰略」中也有所體現。「在此背景下，聯邦教育部對比勒菲爾德高校的項目持批評態度」，教育部發言人說。

德國聯邦教育部強調，比勒菲爾德應用科技大學有責任保障學術自由並盡可能減少濫用的風險。據德國網絡媒體China.Table不久前報導，教育部長史塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）已公開與這一項目拉開距離。但海南分校仍得到德國教育部出資的「跨國教育」計劃的資助，因為資助計劃是上屆政府於2020年批准的。

建「德國式高校」

比勒菲爾德應用科技大學校長施拉姆-維爾克（Ingeborg Schramm-Wölk）對德新社表示，根據與中方簽署的協議，海南分校是具有獨立法人地位的高校，其目的是共同建設一所以德國大學為藍本的高校。她強調，學術自由將得到保障，教學和研究等學術活動均服務於和平目的。她也並不認為學校會因其建設和運營得到中國政府的補貼而產生依賴性，並表示，海南分校的校長將由德方擔任，各重要決策機構中，德方也將佔有多數席位。

在海南比勒菲爾德應用科技大學的校長克雷奇曼（Jürgen Kretschmann）看來，這一項目與德國政府的「中國戰略」並不衝突。位於儋州市洋浦經濟開發區的校園一期建設將於2025年秋季學期開學前完工。按照計劃，未來該校學生學制的一半時間在校園內學習理論，一半時間在合作企業實踐。

德國教育部的發言人對China.Table表示，BiUH項目在2021到2024年間得到德國對外學術交流中心（DAAD）「跨國教育」計劃190萬歐元的資助，資金來源是教育部，主要用於在德國完成對海南分校教學內容和行政管理方面的規劃。

（德新社）

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