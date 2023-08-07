海峽兩岸文博會 職人交流技藝

正於廈門舉行的第十四屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會（海峽兩岸文博會）上，一款手表吸引了不少兩岸文創業者和觀眾佇足。拿起放大鏡細看，這款木質表盤上是畫家常玉的畫作圖案，兩匹馬清晰可辨。

中新社報導，「要把一幅畫呈現在小小表盤上很難，我們花了半年時間完成，與博物館、工藝師一起合作，找最適合的木頭、皮革去搭配，線條、色彩都經過仔細考量。」台灣青年設計師莊雅婷說。

莊雅婷和先生創立的「indodan」手表品牌中文名稱是「1多點」，用客家話說是「問候您，現在幾點鐘」的意思，以木頭、竹子為主要原材料，希望帶給消費者有溫度和設計感的手表。

本屆海峽兩岸文博會持續打造台灣生活展區，匯集台灣縣市館、法藍瓷展區、台灣大師工藝館、台灣青年新銳設計展等多個主題，台灣茶、漆藝、少數民族工藝、設計IP、文旅消費品等內容琳瑯滿目。登陸的台灣青年文創設計師們，通過展覽展示、交流、洽談，尋求與大陸業者的共鳴，也尋找傳統文化與新潮時尚的共鳴。

來自台灣漆藝協會的年輕漆藝家鍾尚達首次參加海峽兩岸文博會，直言「激動得前一晚幾乎沒睡」，看到福建漆藝家的精美漆藝作品，覺得十分驚豔。

鍾尚達擅長運用變塗修飾技法，將漆與稻米、榖物、種子等結合，創造山川水流，寄託五榖豐登的願景，也用貝殼呈現鄉間星空、螢蟲。他展示的杯子、茶則、托盤等漆藝作品，在光線映照下流光溢彩。

本屆海峽兩岸文博會展總展覽面積10萬平方公尺，是迄今規模最大一屆，台灣報名參展展位883個。台灣亞太文化創意產業協會等17個台灣文創協會組團參展。

台灣漆藝協會理事長梁晊瑋說，他帶了多名會員和他們創作的作品來推廣台灣漆藝。「也讓他們在廈門學習不同的漆藝技法，有新的觀感。」他說，未來希望能邀請大陸漆藝人去台灣交流。

台北市工業設計發展協會理事長李聖恩帶了8個台灣青年設計師創業品牌赴文博會交流，涵蓋時尚產業、生活居家等不同類型，不少文創產品是與傳統工藝師合作完成的。