三星堆博物館新館 驚豔亮相

經過16個月的緊張建設，近日，位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館新館正式開放試運行，吸引了眾多遊客慕名前往打卡。

據了解，三星堆博物館新館按世界一流博物館標準打造，是目前大陸西南地區建成的最大的遺址類博物館單體建築，占地面積91畝，分為地上2層、地下1層，建築面積5.44萬平方公尺，是原展館的5倍。「古蜀之眼，堆列三星」，新館外觀集合三星堆原生態形象，三個體量單元朝向遺址區方向，形成博物館與遺址區之間的空間對話。

青銅騎獸頂尊人像。圖／本報四川德陽傳真

圍繞「古城古國古蜀文化」，新館內容展陳集聚三星堆文化豐富內涵，分為「世紀逐夢」、「巍然王都」與「天地人神」三大部分，多層次多角度展示三星堆遺址前世今生及考古發掘、研究的最新成果，共展陳文物1500餘件（套）。其中，600餘件文物為初次展出，包括三星堆3至8號祭祀坑新出土文物300餘件。青銅神壇、鳥足神像、騎獸頂尊人像、龜背形網格狀器、著裙立人像、虎頭龍身像等重器均一一亮相。

以打造世界一流智慧博物館為目標，在「天地人神」展區，還採用了數位化修復演示的新展陳方式。根據修復專家和AI演算法對文物的拼對，並利用多媒體演繹實現相關重器一比一真實拼合修復全貌，以及細節解讀動畫展示，AI技術、3D列印技術兼顧了文物保護需求與陳列展示效果，充分體現了三星堆文化和科技融合的成果。

此外，一大批上新的三星堆文創凸顯「神秘質感」和「設計調性」。

系列集章冊產品與研學類產品極具體驗感，囊括科普、塗鴉、集章、卡牌等多種潮玩元素。「三星堆郵局」擁有全球唯一專用郵遞區號和郵政日戳，通過實體店、線上郵局等多種形式，提供三星堆+郵政的互動式體驗產品。