廣深港籌設磁浮列車 時速達650公里

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

未來廣州、深圳及香港來回交通將有新選擇，中國工程院院士陳湘生表示，廣深港目前正計劃設計時速達650公里的磁浮列車，總計有四個方案，其中，在廣州的候選起點包括廣州東站、珠江新城及廣州站等。

據澎湃新聞報導，第36期「花城院士講壇」在廣州舉行，陳湘生於會上分享廣深港磁浮列車的設計方案。

他透露，廣深港正謀劃設計時速650公里的磁浮列車，共有四個方案，在廣州的候選起點包括廣州東站、珠江新城、廣州站，中途候選路線包括莞城、虎門、南沙等。

陳湘生指出，廣深港主軸位於大灣區經濟最為發達、單位人口聚集度最高的知識密集型產業走廊內，2017年客流密度為1萬963人，已趨於飽和。他預測，至2035年時，廣深港主軸客流密度將達到2.6億人，運能缺口約4,000萬人。

因此，非常急需新增一條高速項目來實現滿足廣深港交通需求，「且此外的八城主城區中心間客流聯繫也需解決發展不平衡的問題」。「大力推進智慧交通發展，實現便捷、高效、安全、經濟的交通出行支撐廣東（灣區）建設成為必然」。

不過，陳湘生認為，廣東交通發展還存在一些問題和挑戰，主要有一體化的戰略不清晰、交通出行需求旺盛、城市擁堵情況嚴重，及新技術（智慧、共享）等發展迅速。

另外，為了實現廣深港澳半小時真正「同城化」，陳湘生補充，目前一共有四個方案正在研究中，而各方案主要途經站點皆不同：一是廣州東站—東莞莞城—深圳香蜜湖；二是廣州東站—東莞虎門—深圳前海；三是珠江新城—廣州南沙—深圳前海；四是廣州站—廣州南沙—深圳前海。

而上述四方案皆有預留往北延伸至白雲機場，和往南延伸至香港九龍。

磁浮列車 深圳

延伸閱讀

時速可達650公里！廣深港正籌劃磁懸浮4線路方案

圓通航空 在白雲機場3天3線連開

廣州二手住宅網簽宗數微降

廣州男「邊游泳邊脫褲拉屎」 網嚇壞：後面那位大哥還好嗎

相關新聞

廣深港籌設磁浮列車 時速達650公里

未來廣州、深圳及香港來回交通將有新選擇，中國工程院院士陳湘生表示，廣深港目前正計劃設計時速達650公里的磁浮列車，總計有...

言教不如身教！3歲女童玩推車飄移撞小孩拒道歉 媽1舉動獲讚：最佳示範

為人父母，管教子女時與其責罵，不如身教。山西有1名3歲可愛女童，近日與家人逛超市時，推着兒童專用小推車左拋右推，一不小心撞倒另1名小朋友，父母見狀即時拉着她上前道歉…

接連被抓包！河北涿州洪災 陸官媒救災影像被指作假掀議

河北涿州洪災嚴重，中國官媒企圖以影像凸顯官方積極救災，卻接連被抓包作假。其中包括，出動直昇機吊掛頂樓災民處的積水卻只到腳...

洪災蔓延東北 中國提升黑龍江、吉林、內蒙防洪等級

杜蘇芮颱風殘餘環流帶來的洪災逐漸從華北向東北蔓延，且已在黑龍江、吉林造成災情。中國水利部今天上午10時宣布，將內蒙古、吉...

大官神隱小官顢頇？涿州洪災「父母官」不見蹤影 前媒體人怒：禽獸不如

河北涿州慘遭洪災至今，民眾發現涿州市委書記蔡煒華、市長李獻峰等一、二把手卻悄無蹤影，引起強烈質疑。更有前媒體人發文質疑，...

洩洪致災被說成降雨 霸州災民抗議爆衝突

河北省因連日暴雨洩洪，霸州蓄滯洪區因承接北京大清河洪水淪為汪洋，官媒卻稱是「受降雨影響」。多名霸州災民不滿沒有補償，4日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦