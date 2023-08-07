廣深港籌設磁浮列車 時速達650公里

未來廣州、深圳及香港來回交通將有新選擇，中國工程院院士陳湘生表示，廣深港目前正計劃設計時速達650公里的磁浮列車，總計有四個方案，其中，在廣州的候選起點包括廣州東站、珠江新城及廣州站等。

據澎湃新聞報導，第36期「花城院士講壇」在廣州舉行，陳湘生於會上分享廣深港磁浮列車的設計方案。

他透露，廣深港正謀劃設計時速650公里的磁浮列車，共有四個方案，在廣州的候選起點包括廣州東站、珠江新城、廣州站，中途候選路線包括莞城、虎門、南沙等。

陳湘生指出，廣深港主軸位於大灣區經濟最為發達、單位人口聚集度最高的知識密集型產業走廊內，2017年客流密度為1萬963人，已趨於飽和。他預測，至2035年時，廣深港主軸客流密度將達到2.6億人，運能缺口約4,000萬人。

因此，非常急需新增一條高速項目來實現滿足廣深港交通需求，「且此外的八城主城區中心間客流聯繫也需解決發展不平衡的問題」。「大力推進智慧交通發展，實現便捷、高效、安全、經濟的交通出行支撐廣東（灣區）建設成為必然」。

不過，陳湘生認為，廣東交通發展還存在一些問題和挑戰，主要有一體化的戰略不清晰、交通出行需求旺盛、城市擁堵情況嚴重，及新技術（智慧、共享）等發展迅速。

另外，為了實現廣深港澳半小時真正「同城化」，陳湘生補充，目前一共有四個方案正在研究中，而各方案主要途經站點皆不同：一是廣州東站—東莞莞城—深圳香蜜湖；二是廣州東站—東莞虎門—深圳前海；三是珠江新城—廣州南沙—深圳前海；四是廣州站—廣州南沙—深圳前海。

而上述四方案皆有預留往北延伸至白雲機場，和往南延伸至香港九龍。