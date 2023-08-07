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重慶恢復直飛日本客運航線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廈門航空MF8653航班5日8時10分從重慶江北國際機場起飛，搭載著169名旅客飛往日本大阪關西國際機場，標誌著廈門航空重慶至大阪航線正式開通。這也是自2020年以來，重慶首次恢復至日本直飛客運航線。

中新社報導，「目前，正值日本的花火大會和重慶的夏季旅遊旺季，兩邊都值得遊玩。」有在日本從事旅遊行業的業界人士表示，直飛航線的恢復讓日本、重慶的航空旅客不必再轉機，往來更便利。 　　

按照航班計劃，廈門航空重慶直飛大阪航線每周三班，每周二、四、六執飛。去程航班號MF8653，8時10分（當地時間，下同）從重慶起飛，12時45分到達大阪；返程航班號MF8654，13時45分從大阪起飛，17時10分到達重慶，起飛/降落點為重慶江北國際機場T3航站樓、大阪關西國際機場T1航站樓。   　　

此前，春秋航空曾開通運營重慶至大阪客運航線，後於2020年停航。此次廈門航空新開通的航線，是自2020年以來重慶首次恢復直飛日本航線，也是2023年以來重慶恢復的第七條國際（地區）客運航線。 　　

行業人士表示，該航線的恢復及時彌補了當前重慶至日本直飛航線缺口，為兩地在經貿、文化、旅遊領域的發展合作提供了便捷的空中通道，也進一步完善了《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）國家至重慶的航線網路。

航線 日本 大阪

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