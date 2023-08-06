言教不如身教！3歲女童玩推車飄移撞小孩拒道歉 媽1舉動獲讚：最佳示範

為人父母，管教子女時與其責罵，不如身教。山西有1名3歲可愛女童，近日與家人逛超市時，推着兒童專用小推車左拋右推，一不小心撞倒另1名小朋友，父母見狀即時拉着她上前道歉，惟小女孩堅持一言不發，父母只好代女致歉。看似不聽話的小女孩原來已把教訓記在心中，在後續行程推車時顯得小心翼翼，不止她的父母，網友看到也大感安慰，更大讚女孩的爸媽為她作了最佳的示範。

微博「青岛交通广播FM897」發布貼文，指山西晉中近日有一家三口同遊超市，3歲可愛小女孩推着專供小孩子使用的迷你超市手推車，神氣地到處亂跑。短片中女孩的小推車左搖右擺甩手飛出，狀甚危險，後來更撞到另1名小孩。

小女孩的母親見狀立即拉着女兒上前道歉，但小女孩堅拒，更一言不發轉身離開。母親無奈下只能代女兒向被撞小朋友致歉，亦嚴肅地直斥頑皮女兒的不當。母親張女士事後表示：「我當時很生氣，拉着她去道歉，但她比較倔，堅持了五六分鐘，對方也一直說沒關係，但我的想法是，做錯了一定要道歉，所以我就和那男孩道歉了。」

倔強的小女孩最終仍沒有道歉，可是她後來推車時明顯小心很多，再沒有亂撞他人，張女士補充：「其實我們也知道她不是有意的，教育完她後，她就沒有再擺來擺去，推車時小心多了。」相信小女孩已吸取教訓。

這個短片引來網友熱論，不少人大讚這對父母教得好，「不單沒有高呼她只是孩子要人家原諒，還親身示範做錯了要道歉，是最好的身教！」不少人都說，孩子好與壞，全看家長的態度，「雖是一件小事，可是很重要，影響人生呀！」，認為這個片段值得家長們參考一下。

延伸閱讀：

台屁孩對壽司吐口水 至少5盤中招 家長連店員一原因遭網鬧爆

坐計程車到機場行李突跌出馬路 物主po文急尋：有紀念價值

文章授權轉載自《香港01》