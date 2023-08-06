山東德州5.5級地震北京都有感 5個半小時餘震59次

據中國地震台網正式測定，6日2時33分，山東省德州市平原縣發生5.5級地震，截至6日8時已紀錄到59次餘震，並導致當地逾126處房屋倒塌。這次地震是山東近十年來最大的一次，連北京、天津、河北都有強烈震感。

綜合陸媒報導，截至6日7時，震區共有逾126處房屋倒塌，至少21人受傷。央視新聞指出，傷者多為皮外傷、擦傷、頭部外傷等，所幸目前無危重症患者。目前震區水電通訊等基礎設施正常，其他相關情形還在持續調查中。

據悉，近十年來，山東共發生三級以上地震44次，此次平原縣5.5級地震是當地近十年來最大的一次。

山東省地震局副局長劉希強表示，這次地震山東全省普遍有震感，初步認為這次地震發生後發生更大地震的可能性很小。他指出，這次地震震級在平原縣歷史上從來沒有過，在震央50公里範圍內，歷史上也沒有發生過5級以上地震。

被地震嚇到的大陸網友紛紛留言表示：「山東淄博震撼很強，床上直接被搖醒」、「坐標濟南，直接被晃醒，不敢入睡了」、「在德州市德城區，震感強烈，家人們第一時間跑了出來」。還有網友稱，「坐標山東淄博半夜沒睡覺，玩手機突然預警倒計時，整個人都嚇懵了」、「（河南）平頂山收到地震預警」。

由於大陸近期天災頻傳，在德州發生5.5級地震後，華北地區不少民眾擔心，近期是否還會有地震發生。對此，北京市地震局表示，經初步分析研判，山東德州該次地震不會對北京地區短期地震活動產生明顯影響，北京地區近期未出現明顯地震短臨異常。

河北省地震局也指出，德州這次地震，河北省除張家口、承德和秦皇島外，大部分地區都有震感，衡水市、滄州市東部地區震感明顯，但河北目前未接到人員傷亡和財產損失報告。另，經與中國地震台網中心、山東省地震局等單位進行聯合會商，經分析研判，河北省近期發生5級以上地震可能性不大。