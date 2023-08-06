聽新聞
test
0:00 / 0:00

港流感升溫 專家預警小型爆發

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港流感感染率上升，已接近基線水平，更有四宗嬰糼兒感染流感相關死亡個案。專家預警香港可能出現小型爆發，呼籲注射流感疫苗

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，近期香港流感確診比率達百分之八點六，逐漸靠近百分之九點二的基線水平，多數屬Ｈ３Ｎ２病毒，反映流感個案似乎正在增加，之後可能有小型爆發。

他認為，由於疫情期間不少人未接觸過流感病毒，體內亦沒有抗體，加上外遊增加亦有機會受感染，部分個案會比較嚴重，鼓勵市民盡快接種流感疫苗。

香港衛生防護中心八月三日說，一名二十五個月大男嬰早前確診甲型流感，其後出現兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭，二星期後留院至三日不治。成為今年香港第四宗兒童流感嚴重併發症死亡個案。

許樹昌說，據香港衛生署提供資料，今年四宗與兒童流感相關的死亡個案，全部都未接種疫苗，加上年紀小、抵抗力較差，突然接觸到流感病毒，情況很嚴重，而嚴重個案多數涉及壞死性腦炎。每年大約九月至十月開始便會有新一批流感疫苗供港，呼籲家長都要帶子女打流感針。

流感疫苗 香港

延伸閱讀

嗅味覺異常比例較高！Omicron病毒繁殖力好 醫師：症狀與流感類似

首以地域為主題…北京故宮香港空間開放

新冠、流感皆降溫 上周每日平均新增病例數跌落百例

流感延燒、長者重症死亡增！佐劑流感疫苗提升保護力

相關新聞

洩洪保京 河北暴雨222萬人受災

大陸京津冀地區近日遭逢多年不遇暴雨，河北受災慘重，河北應急管理廳昨天通報，全省二百多萬人受災，共轉移一百五十四萬人。保定...

東北強降雨 官方證實吉林舒蘭副市長失聯

大陸華北地區近日逢強降雨極端天氣，在吉林省舒蘭市的金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌，部分橋樑垮塌、道路受損等險情...

陸東北也淹 吉林舒蘭副市長失聯

除了京津冀地區外，大陸東北等地也陸續遭逢極端天氣侵襲，黑龍江省繼日前有橋梁塌陷車輛落水後，截至昨天，有廿五條河流超過警戒...

港流感升溫 專家預警小型爆發

香港流感感染率上升，已接近基線水平，更有四宗嬰糼兒感染流感相關死亡個案。專家預警香港可能出現小型爆發，呼籲注射流感疫苗。

場館防爆牆帶刺阻翻越 網酸TFBOYS監獄開唱？

偶像團體TFBOYS十周年演唱會將在西安舉辦，主辦方在場館外圍安裝鋼板和尖刺防翻越，場地看來堅固如「堡壘」。不少網友吐槽...

德國女孩踢爆青島啤酒節賣假酒假羊肉 商家控抹黑反被打臉

來自德國的留學生海雯娜日前分享她在青島啤酒節上不愉快的經歷，她認為啤酒昂貴、口感發酸，並質疑羊肉串是雞肉或鴨肉混充，「又...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦