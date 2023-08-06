港流感升溫 專家預警小型爆發

香港流感感染率上升，已接近基線水平，更有四宗嬰糼兒感染流感相關死亡個案。專家預警香港可能出現小型爆發，呼籲注射流感疫苗。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，近期香港流感確診比率達百分之八點六，逐漸靠近百分之九點二的基線水平，多數屬Ｈ３Ｎ２病毒，反映流感個案似乎正在增加，之後可能有小型爆發。

他認為，由於疫情期間不少人未接觸過流感病毒，體內亦沒有抗體，加上外遊增加亦有機會受感染，部分個案會比較嚴重，鼓勵市民盡快接種流感疫苗。

香港衛生防護中心八月三日說，一名二十五個月大男嬰早前確診甲型流感，其後出現兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭，二星期後留院至三日不治。成為今年香港第四宗兒童流感嚴重併發症死亡個案。

許樹昌說，據香港衛生署提供資料，今年四宗與兒童流感相關的死亡個案，全部都未接種疫苗，加上年紀小、抵抗力較差，突然接觸到流感病毒，情況很嚴重，而嚴重個案多數涉及壞死性腦炎。每年大約九月至十月開始便會有新一批流感疫苗供港，呼籲家長都要帶子女打流感針。