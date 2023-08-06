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陸東北也淹 吉林舒蘭副市長失聯

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／綜合報導
黑龍江、吉林等多地下起暴雨，圖為哈爾濱市延壽縣大面積農田被洪水淹沒。（新華社）
黑龍江、吉林等多地下起暴雨，圖為哈爾濱市延壽縣大面積農田被洪水淹沒。（新華社）

除了京津冀地區外，大陸東北等地也陸續遭逢極端天氣侵襲，黑龍江省繼日前有橋梁塌陷車輛落水後，截至昨天，有廿五條河流超過警戒水位，並在拉林河形成今年第一號洪水；吉林省舒蘭市因暴雨，造成一人遇難，四人失聯，失聯者包括副市長駱旭東在內的政府官員。

觀察者網報導，黑龍江省應急管理廳表示，二日以來，黑龍江省哈爾濱、牡丹江、伊春、齊齊哈爾等四地的廿一個縣市區遭受風雹和洪澇災害，其中哈爾濱、牡丹江洪澇災害較為嚴重。

黑龍江多條河流超警戒水位，牡丹江、拉林河、螞蟻河、雅魯河洪水已形成，尚志市、五常市等多地發生嚴重淹水災情。

澎湃新聞報導，黑龍江省是大陸重要糧食帶，但暴雨讓許多稻田被大水淹沒，如以「五常大米」著稱的五常市，也在這波大雨發生多處積水嚴重、農田倒灌。洪災也造成房屋被沖走，甚至有些地區淹到「只看得見屋頂」。

另，吉林省舒蘭市因自一日起連續降雨，造成金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌、橋梁垮塌、道路受損等情況，吉林市委機關報「江城日報」證實，暴雨已造成舒蘭一人遇難，四人失聯。失聯者包含舒蘭市副市長駱旭東，他最後一次公開行程是主持應急工作調度會議，聽取地方匯報，當地已出動專門搜救組和直升機搜救。有村民說，駱副市長一行應在開原鎮境內出事，還有其他隨行政府人員，共兩輛車在趕赴洪災前線時被大水沖走。

黑龍江 暴雨

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