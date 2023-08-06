洩洪保京 河北暴雨222萬人受災

大陸京津冀地區近日遭逢多年不遇暴雨，河北受災慘重，河北應急管理廳昨天通報，全省二百多萬人受災，共轉移一百五十四萬人。保定市（包括轄下涿州）死亡人數十人，還有十八人失聯。河北霸州昨天以公開信感謝滯洪區的群眾，對他們的犧牲表達衷心感謝，間接證實河北為保北京（或雄安），分流洪水減壓的說法。

受颱風杜蘇芮以及冷暖氣流影響，大陸華北近日降下罕見暴雨，北京稱是一百四十年最大降雨，河北災情更是慘重，河北有九十八個縣區八八三個鄉鎮受洪澇災害，受災人口達二百廿二萬二千九百人，共轉移民眾一百五十四萬人，其中蓄滯洪區轉移九十六萬人。

河北日前通報全省因災死亡九人（保定市四人，邢台市五人），河北保定市昨天更新通報，全市因災死亡達十人，失聯十八人，倒塌、嚴重損毀房屋合超一點一萬間，水毀橋梁共計二八四座，直接經濟損失高達人民幣一六九點九五億元（約七百四十億台幣）。

保定市裡受災最重的是涿州，涿州最大日降水量四百一十九毫米，破了四百點八毫米的歷史紀錄。保定全市九十三座水庫，十座大中型水庫全部超汛限水位，八十三座小型水庫有六十七座溢流，以及吸納來自上游的洪水，全市廿二個縣市區皆遭受洪澇災害（全城浸泡水中）。

涿州市四日起主城區積水逐步退去，不過仍有多地積水，部分滯洪區估計最慢一個月後水才會完全退光。大水退去後，市區街道凌亂不堪，滿地盡是垃圾、動物屍體，居民擔心大災之後換「大疫」，涿州疾控中心已著手進行大面積消毒，並呼籲居民減少外出。

河北此次啟動八處蓄滯洪區，導致不少家園慘遭淹沒，多人被沖走。昨天河北省霸州市發出公開感謝信稱，「面對異常嚴峻的防汛形勢，東澱蓄滯洪區所有群眾聽從指揮、積極回應，義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志。你們顧全大局、深明大義，歷史將記下鄉親們的功績！市委、市政府和全市人民向鄉親們表示衷心的感謝和崇高的敬意」！霸州市還表示，會做好事後的補償工作。

河北省委書記倪岳峰在暴雨期間視察抗洪工作時，提及要啟用蓄滯洪區，減輕北京防洪壓力，稱要堅決當好「首都護城河」，加上河北霸州的「致廣大鄉親們的一封信」，間接證實「河北洩洪是為了保北京」的說法。

有陸媒報導分析稱，北京地勢高，河北洩洪實際是為保護雄安新區。雄安新區位於河北保定市東部，是中共總書記習近平一手推動的「千年大計」，大陸水利部長李國英日前部署防禦工作時，就曾要求確保北京和大興機場、雄安新區防洪絕對安全。