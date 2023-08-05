比Cardi B還慘 陸女歌手被男觀眾拽下台 怒吼：要尊嚴

近日美國饒舌歌手Cardi B因在演出時遭台下觀眾潑水，憤而將手中的麥克風怒砸下台的影片在網路瘋傳，演出者與觀眾之間的「界線」受到廣大討論。無獨有偶，大陸山西1日也發生一起表演者被不當對待的事件，當時一名女歌手被台下幾名男觀眾在演出期間強行拖下舞台，無理行為逼得女歌手怒喊：「我要的是一份尊嚴」。

綜合紅星新聞、界面新聞報導，女歌手李燕1日去到山西晉中張慶鄉永康村，一場村民舉辦的生日宴會上演出。為了展現親和力，走向舞台前緣，想離觀眾近一些，卻被台下幾名男觀眾拉扯腿部，強行「拽下」舞台，導致她的鞋子損壞，高跟鞋斷成兩半，她的腿跟腳也疑似因此摔傷。

李燕被幾位觀眾強行拉下舞台後，場面混亂，演出也因此中斷。李燕也隨即報警處理，並回到台上表明自己已經報警，也說自己要一句道歉、一聲對不起，「我要的是一份尊嚴，我不要任何賠償」。

事後李燕也在個人社群貼文表示，「很感謝這條視頻讓我看到最狼狽不堪的我！」雖然有些人認為她離舞台前緣太近，但她說，「個人覺得只要是在舞台上每一處都是屬於我的舞台！我可以任意發揮和觀眾有親和力！」

李燕也無奈表示，自己把觀眾當成家人看待，沒想到防不勝防出事了，自己很感嘆「人性」這兩字。她也重申，自己要的是一份尊嚴，「幹哪個行業都不容易、都需要被尊重！」

這起事件經過警方調查，晉中市公安局榆次分局5日通報指出，轄區張慶派出所於1日晚間23時03分接到110指令，經查，違法行為人張某酒後觀看演出時，對正在表演的女演員進行拉拽，在該女演員被拽倒後，現場觀看的白某參與拉拽，致使該女演員被強拉硬拽至舞台下，造成該女演員腳踝等處軟組織損傷。

晉中市公安局指出，目前公安機關根據「治安管理處罰法」第二十六條之規定，對違法行為人張某、白某依法行政拘留。