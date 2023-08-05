「北大倉」也慘遭暴雨襲洪水淹 陸應急部赴黑龍江勘災

近日，大陸除了京津冀遭受暴雨侵襲，洪災肆虐，就連「北大倉」也難以倖免。根據大陸應急管理部官網消息，國家減災委、應急管理部4日21時針對黑龍江嚴重暴雨洪澇災害，啟動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活救助等救災工作。

觀察者網報導，據黑龍江省應急管理廳發布的消息，2日以來，黑龍江省哈爾濱、牡丹江、伊春、齊齊哈爾等4地的21個縣市區遭受風雹和洪澇災害，其中哈爾濱、牡丹江洪澇災害較為嚴重。黑龍江多條河流超警戒水位，牡丹江、拉林河、螞蟻河、雅魯河洪水已形成，尚志市、五常市等多地發生嚴重淹水災情。

澎湃新聞報導，黑龍江省是大陸重要糧食帶，但強降雨讓許多稻田被大水淹沒，如以「五常大米」著稱的五常市，也在這波大雨發生多處積水嚴重、農田倒灌。洪災也造成房屋被沖走，甚至有些地區淹到「只看得見屋頂」。

報導引述黑龍江省龍鳳區山鎮一名村民的話表示，今年種植了200多畝稻花香品種水稻，低窪地塊有7畝左右已經完全淹沒。他說，五常地勢東南高，西北低。他所在的龍鳳鎮屬於上游地區，據他了解，下游的二河鄉，河道兩旁的水稻都沒有了，「已經淹上兩三天了」。

據報導，五常市自8月2日起連續多日降雨量超過100毫米，造成境內大型水庫、中型水庫、河流均超過汛限水位，多個鄉鎮受災。央視新聞4日晚間報導， 五常市兩個大型水庫臨近汛限水位、一座小型水庫超過汛限水位，都在加大洩洪力度。

針對水庫、河流水量以及致災風險，黑龍江省水利廳發出示警，螞蟻河堤防尚志段出現重大險情，龍鳳山、磨盤山等水庫存在重大風險，預計螞蟻河、拉林河將發生超50年一遇洪水過程。截至8月4日8時，全省共有31座水庫超汛限0.01至4.81米運行，19條河流水位超警0.02至2.47米，其中7條河流超保證水位0.37至1.24米。

尚志市淹水災情同樣嚴重。當地政府指出，這次杜蘇芮殘餘環流帶來的降水量已創下該市66年來最大降雨量，在雨情、汛情、風險、災害相互疊加狀況下，形勢異常嚴峻，且未來幾日還將面臨多輪陣雨、雷陣雨考驗。

據報導，黑龍江省減災委員會辦公室已於4日23時啟動省級自然災害救助三級響應。