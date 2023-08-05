翁虹帶仙氣女兒拍影片「宛如姊妹」 杭州豪宅內部奢華全曝光

現年54歲的香港女星翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，她在2007年再婚嫁美籍華裔商人劉冠廷，同年誕下一女「小水晶」劉蒔（Crystal），現年15歲的Crystal遺傳了父母的優良基因，樣貌十分標緻，而且更愈大愈漂亮，被網友選為「星二代」顏值冠軍！早前Crystal趁着放暑假，返到杭州陪媽咪，兩母女出雙入對，十足十兩姊妹！近日翁虹常常和女兒一起拍片，兩母女一起護膚、敷面膜、化妝、做運動等等，同時亦曝光了豪宅內景！

片中所見，豪宅是複式設計，整體走現代簡約風，看起來整潔又有格調。客廳擺放了兩張梳化，地上鋪了一張格仔地氈，電視背景牆由大理石砌成，兩母女一邊看電視一邊做運動，Crystal更大玩呼啦圈，但仍有很大的活動空間。而洗手間同廚房都採用大理石，更顯品味。

已轉戰大陸發展多年的翁虹，除了拍劇之外，亦頻頻獲邀出席活動，工作接不停，吸金力驚人。過往翁虹亦曾曬出位於上海的豪宅，同樣是複式設計，空間極大。前年翁虹就與老公劉冠廷及女兒Crystal一起在家中慶祝53歲生日，一家三口幸福美滿！

翁虹同老公及女兒一起慶祝生日。（微博@翁虹）

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文章授權轉載自《香港01》