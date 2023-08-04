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陸官方公布：7月自然災害受災1601萬人、死亡失蹤147人

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸官方指出7月自然災害受災超過1,600萬人。圖為日前暴雨北京門頭溝妙峰山地區，一名居民眺望被洪水淹沒的房屋建築。（美聯社）
大陸官方指出7月自然災害受災超過1,600萬人。圖為日前暴雨北京門頭溝妙峰山地區，一名居民眺望被洪水淹沒的房屋建築。（美聯社）

大陸7月底面臨嚴重的強降雨、山洪等自然災害。官方最新通報指出，7月的自然災害受災超過1,601萬人，因災死亡失蹤147人，直接經濟損失超過人民幣400億元。

據央視新聞4日消息，大陸應急管理部、工信部、自然資源部等部門會商分析後指出，7月大陸自然災害以洪澇、颱風、地質災害和乾旱災害為主，風雹、地震、沙塵暴和森林火災等也有不同程度發生。各種自然災害共造成1,601.8萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤147人，緊急轉移安置70.3萬人次。

官方表示，災害中倒塌房屋4,300間，嚴重損壞8,400間，一般損壞4萬間；農作物受災面積3,134千公頃；直接經濟損失411.8億元（約合台幣1,818億元），受災較重的省份有福建、重慶、北京、河北、內蒙古等。

針對華北、黃淮、四川地區強降雨，官方指出，洪澇和地質災害造成703.4萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤142人，倒塌房屋2,300餘間，直接經濟損失157.8億元（約合台幣696.6億元）。

至於杜蘇芮颱風在東南沿海的災害，官方則指出其造成福建、浙江、安徽、江西、廣東等地291萬人不同程度受災，緊急避險和轉移安置76.8萬人，損壞房屋1.5萬餘間，直接經濟損失147.4億元（約合台幣650.7億元）。

上述官方資料，是7月洪澇等自然災害的統計成果，而目前統計還未涉及8月初的京津冀、黑龍江、吉林等地暴雨災情的相關內容。目前暴雨跟洪水仍在不少區域造成災害，且許多地區還未進行災損統計。

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