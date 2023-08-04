香港灣仔謝斐道火鍋店瓦斯爐爆炸 兩女食客送醫

「原神啟動！...只能2小時？」中國再度針對青少年使用手機「防範沉迷」，提出新的限制辦法。8月2日中國國家網信辦起草一份指南，擬將全國的智慧型手機強制安裝「未成年人模式」，18歲以下用戶每日使用手機的時間上限最多2小時，並允許父母能夠管理孩子觀看的內容，還限制未成年人的追星娛樂，不可應援集資、投票刷評論。這是繼2021年強制減少未成年人玩電玩時長的「電玩限制令」後，再一次以防沉迷的理由，祭出強制辦法。一方面可能對手機內容服務的廠商業者造成打擊之外，從電玩限令到可能推行的未成年人模式，這些看似雷厲風行的手段，真的能達到防沉迷效果嗎？

2023-08-04 09:50