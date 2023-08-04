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香港灣仔謝斐道火鍋店瓦斯爐爆炸 兩女食客送醫

香港01／ 撰文：黃偉民
一個卡式石油氣罐爆開，爐具丟在地上；旁邊另外有爐具插有氣體，桌上有碗碟粉碎。（黃偉民攝）
一個卡式石油氣罐爆開，爐具丟在地上；旁邊另外有爐具插有氣體，桌上有碗碟粉碎。（黃偉民攝）

今日（4日）下午1時許，灣仔謝斐道391號地下一間火鍋店，有卡式石油氣爐爆炸，食物及碎片四散，一名姓劉女食客（21歲）被割傷手臂和胸口，另一名姓譚女食客（40歲）耳鳴不適。警方及消防接報到場，由救護車將2人送往律敦治醫院。現場可見，其中一張枱上有爆炸的痕迹，一個卡式石油氣罐爆開，爐具丟在地上，旁邊另一個爐具則插有另一支氣體，桌上有碗碟粉碎。

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文章授權轉載自《香港01》

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