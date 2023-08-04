廣東河流水位暴漲 沖走多名遊客至少4人死亡 當局表示：事發地非景點

廣東省海豐縣蓮花山附近河流漲水，造成多名遊客被水流沖走，至少4人死亡。當局表示，事發河段禁止下河，惟防護措施卻屢被破壞。

事發於周二（1日）下午3時許，海豐縣海城鎮蓮花山大液河埔仔洞段，多名遊客玩水時突遇漲水並被沖走。

網傳影片顯示，河段漲水後水流湍急，不少遊客帶去的物品都被沖走，亦有人未來得及上岸，岸上有游客不停大喊「快上岸」。有目擊者表示，自己看到漲水且水質變黃後就上岸了，但部分遊客未聽勸阻仍繼續停留。

海豐縣應急管理局人員表示，事發河段並非旅遊景點，目前仍未被開發，且禁止遊客下河，惟防護措施屢次遭到破壞。

海城鎮政府周四（3日）通報指，事發後即時展開搜尋搜救工作，截至周三（2日）上午，已搜尋到全部落水人員，惟其中4人不幸死亡。

海城鎮政府提醒，當前正值汛期、暑期、出遊高峰期「三期疊加」階段，強降雨、颱風、持續高溫炎熱等災害性天氣頻繁，野外遊玩風險大，呼籲群眾勿到未經開發的野外區域特別是封閉管理區域遊玩。

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文章授權轉載自《香港01》