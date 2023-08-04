鷹廈鐵路改造 華新隧道貫通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
歷時三年零六個月施工的鷹廈鐵路華新隧道順利貫通，標誌著鷹（潭）廈（門）鐵路華安城區段改造工程取得重大進展。（中新社）
歷時三年零六個月施工的鷹廈鐵路華新隧道順利貫通，標誌著鷹（潭）廈（門）鐵路華安城區段改造工程取得重大進展。（中新社）

隨著工作人員完成最後一次爆破施工，歷時三年零六個月施工的鷹廈鐵路華新隧道2日順利貫通，標誌著鷹（潭）廈（門）鐵路華安城區段改造工程取得重大進展，為該段鐵路今年12月具備開通運營條件打下基礎。

中新社報導，鷹廈鐵路華安城區段改造工程2020年8月開工建設，線路總長26.18公里，其中新建線路12.53公里。

中國鐵路南昌局集團有限公司廈門樞紐改造工程建設指揮部副指揮長鄭明勇表示，鐵路部門將鐵路繞行城區段截彎取直，使線路總長比起原有的線路縮短約14公里，運行路徑得到了進一步優化。

當天貫通的華新隧道是此次改造工程施工難度最大的隧道，也是鷹廈鐵路全線最長隧道，全長6921米。鄭明勇介紹，華新隧道跨越福建山區多條地質破碎帶，地下水豐富，建造難度極大，安全風險極高。

鷹廈鐵路于1957年全線通車，距今已有66年歷史，是福建第一條幹線鐵路、第一條出省鐵路通道，為福建經濟社會發展注入了強勁動力。

如今，隨著一帶一路倡議的推進，鷹廈鐵路已成為連通「海上絲綢之路」和「陸上絲綢之路」的重要貨運通道。

報導稱，鐵路建設與施工單位創新應用隧道支護脫空檢測、3D全息掃描分析、拱頂帶模注漿等工藝科學施工，確保了隧道工程平穩推進。

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