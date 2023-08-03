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黑龍江哈爾濱仍在建方艙 地方發債自籌逾8億元

中央社／ 台北3日電

中國多地政府面臨財困之際，黑龍江兩個城市仍在建方艙醫院，其中哈爾濱市的方艙醫院建設資金來自專項債券和地方財政自籌，高達人民幣1億8798萬元（約新台幣8.3億元），引起網友抨擊。

第一財經報導，黑龍江佳木斯市前進區興建方艙醫院訊息，近日在中國社群平台衝上熱搜。公告訊息顯示，建設單位為佳木斯市住建局。佳木斯自然資源和規劃局工作人員回覆稱，醫院名義上是隔離點，實際用處也沒說，項目由住建局提交。

第一財經記者調查發現，興建方艙醫院的還有黑龍江哈爾濱市。

報導指出，據黑龍江公共資源交易中心網站顯示，黑龍江哈爾濱市方艙醫院三期項目總用地面積1萬9592平方公尺，總建築面積2萬平方公尺，樓高三層，主要是設有1000張病床的方艙及附屬用房。

哈爾濱公共資源交易網站訊息顯示，方艙醫院項目招標人為哈爾濱市道外區衛生健康局，建設地點是哈爾濱市道外區團結東西13路、防護綠地、相鄰地塊合圍區域的醫療用地。項目建設資金來自專項債券和地方財政自籌，前者約占1億3798萬元，地方財政自籌5000萬元。

根據2022年8月29日招標公告，項目計畫工期自當年9月26日開始，12月31日竣工。由中鐵電氣化局集團有限公司（方舟國際設計有限公司）以約1億5037萬元中標。

今年6月，哈爾濱道外區衛生健康局再次掛出一份採購醫療儀器的招標公告，包括採購無創傷呼吸機等，招標價格500萬元。

報導表示，這個方艙醫院的項目至少在今年7月仍然進行。

中國長年依靠基建拉動經濟發展，但容易伴隨債務與腐敗沉痾等問題。今年7月澎湃新聞報導，總投資約人民幣4159萬元的海南省儋州市海頭高鐵站無法啟用，是因為日客流量不足百人，如果開通營運，鐵路部門將虧損嚴重。

在中國社群平台微博上，有網友對黑龍江建方艙醫院表示質疑。有網友表示，「權力不受約束，基建狂魔就是這麼來的」、「一方面經濟形勢差，一方面還這樣亂來」、「曾經在黑龍江生活幾十年的我，想呼籲下，國家中紀委，反貪局，巡視組，可以查一查，招標競拍以及支出的過程中，有沒有腐敗問題。」

方艙醫院 黑龍江

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