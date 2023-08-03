北京洪水、河岸居民撈冷氣機等受災物資惹議 網友：發國難財可恥

此前，因颱風杜蘇芮影響，福建一名金店損失500萬元金飾；受到杜蘇芮影響，連日暴雨的北京亦有許多家庭、商家遭洪水洗劫，許多雜物在河道中漂浮。然而，有網傳影片顯示，竟有居民在河岸邊撈取河水中的物品，有人撈起一台嶄新的冷氣機，興奮之情溢於言表。

洪水來臨，正是所有人應該團結相助之時，部分人「趁火打劫」的行為亦遭到網友抨擊。

一名男子在河灘上邊拍影片邊說：「快點啊！快撈啊！我撈到一台大空調，大美的的」，他將外包裝拆開後驚歎，「嘎嘣新的大空調！哎呀嘎嘣新的大空調！」

洪災過後，對於河道兩岸的部分居民撈物資之事，許多網友對該行為感到不齒，「拿別人東西良心會安嗎？想到過失主的痛苦嗎？」「最可恥的是發國難財」，但也有人反嗆道，「能者多撈。不撈就是垃圾，污染環境。」「撈起來比毀掉更有價值，有主歸還，否則自用。」

不過，從影片中可見，被撈起的大多為包裝完好的物品，或許為當地倉庫或存儲站被大水沖走的物資，對於物資所有者來說可謂損失慘重。但撿到物品者的得意與興奮，卻猶如「乘火打劫」。對於這種行為，不僅為失德，亦逾越了法律邊界。

《中華人民共和國民法典》第三百一十九條對漂流物的所有權有明確規定，「拾得漂流物、發現埋藏物或者隱藏物的，參照適用拾得遺失物的有關規定。法律另有規定的，依照其規定。」即，漂流為應當返還給權利人，或移交給相關部門，不可私自佔有；如果拒不返還，則為「不當得利」行為。影片中的冷氣機、汽車等「大件」家電物資的主人，可以依法要求撈取者返還相關財物。

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文章授權轉載自《香港01》