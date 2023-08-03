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治病花光積蓄、夫為探異地打工病重妻騎單車上高速公路 結局意外暖心

香港01／ 撰文：范玉瑩
男子騎單車至高速公路上時，被交警制止，最後搭上前往溫州的貨運車。
男子騎單車至高速公路上時，被交警制止，最後搭上前往溫州的貨運車。

據《澎湃新聞》報導，近日，有男子想探望在異地打工、重病住院的妻子，但因治病家中積蓄接近掏空，他於是想騎共享單車，從浙江義烏一路騎到200公里外的溫州，在將單車騎到高速公路上時，被交警制止。在了解男子特殊情況後，交警在批評教育男子的同時，亦為他找來一輛順路前往溫州的貨運車，男子成功搭上順風車。

據悉，當事男子敖某是貴州人，在金華義烏務工，妻子在200多公里外的溫州務工。不久前，妻子患上重病住院，花光了積蓄。7月31日，他想去探望妻子，但因為缺錢買車票，便租了輛共享單車，從義烏出發，打算騎單車到溫州。

騎到527省道騎至橫店收費站附近，敖某覺得走高速更近，於是將共享單車騎進了高速公路，在高速硬路肩騎行，約3分鐘後，被巡查高速交警發現，帶至附近收費站。

在了解敖某的情況後，交警對其進行了批評教育，同時與收費站人員協調了一輛在收費站修車、送貨到溫州的貨車，司機願意帶敖某到溫州。最終，敖某順利搭上順風車。

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文章授權轉載自《香港01》

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