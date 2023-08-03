傳捲入孫政才案 陸女富商段偉紅消失6年後近期現身

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
段偉紅以「凱風公益基金會理事長」身分，於5月12日參加南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動。（取自《中國長期照護》微信公眾號）
段偉紅以「凱風公益基金會理事長」身分，於5月12日參加南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動。（取自《中國長期照護》微信公眾號）

被指「與落馬前政治局委員、前重慶市委書記孫政才關係密切」，與溫家寶家族有諸多生意往來的大陸女富商段偉紅，在消失6年後，近日傳出已在南京、福建公開亮相。

據「中國長期照護」微信公眾號報導，5月12日下午，凱風公益基金會理事長段偉紅、凱風公益基金會秘書長甘東宇蒞臨南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動並參觀交流。

另據「屏南振興鄉村研究院」微信公眾號報導，6月30日至7月3日期間，凱風公益基金會理事長、創始人段偉紅，凱風公益基金會秘書長甘東宇等一行，參觀了四坪村、龍潭村、前汾溪村、廈地村等，實地調研了解福建屏南縣以文創推進鄉村振興的歷程，深入了解屏南縣在鄉村人才振興方面的經驗做法。

54歲的著名女富商段偉紅在2017年9月失聯。財新傳媒當時報導，段偉紅因涉及前政治局委員、重慶市委書記孫政才貪腐案而被查，孫政才擔任吉林省委書記期間，協助她拿下京城黃金地帶華都中心項目。《紐約時報》也曾經報導，她和某位前領導人家族關係密切。

段偉紅失聯後，其前夫沈棟於2021年前夫出版《紅色輪盤》（Red Roulette），訴說與段偉紅在中國經商時的官商內幕。沈棟今年7月13日也曾前往美國眾議院美中戰略競爭特別委員會，就「在華經商的風險與挑戰」作證。

微信 福建 公眾號

延伸閱讀

大陸國安部首度公布微信公眾號 鼓勵民眾「一鍵」舉報

李玟富商尪被爆爭遺產 二姊李思林親揭2疑點！

敗北場面弟弟難堪！潛行紳士《神畫怪盜》登Steam 女盜賊闖禁地懲罰惡商

誤信男網友投資虛擬貨幣乙太幣 女富商被騙1億6百萬

相關新聞

北京下了140年來最大的一場雨 暴雨將襲黑龍江

受杜蘇芮颱風環流影響，北京市四天內累積的雨量創近一百四十年來之最，市郊部分地區截至昨日仍斷水、斷電。河北涿州等地災情同樣...

甬台大學生夏令營 體驗寧波

「追隨父親的腳步來到寧波，希望能更加深入瞭解大陸。」8月1日，來自台灣的大學生林永檠接受採訪時表示，他的父親林宏洋曾於今...

港車北上滿月 大灣區更暢通

人員往來便利化、消費規模進一步擴大……愈來愈多的香港市民透過「港車北上」，以「人車自由行」的全新跨境出行方式，實現了跨越...

傳捲入孫政才案 陸女富商段偉紅消失6年後近期現身

被指「與落馬前政治局委員、前重慶市委書記孫政才關係密切」，與溫家寶家族有諸多生意往來的大陸女富商段偉紅，在消失6年後，近...

江蘇鹽城／大豐麋鹿保護區 世界之最

「國際濕地沿海綠城」江蘇鹽城市，地處太平洋西岸、大陸東部黃海之濱，683萬畝的沿海灘塗，兼具濕地、海洋、森林三大生態系統...

江蘇鹽城／鳥類王國 丹頂鶴高雅起舞

鹽城國家級珍禽自然保護區，地處北亞熱帶和南暖溫帶交匯區，為「世界生物圈保護區網路成員」、「國際重要濕地」。2019年7月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦