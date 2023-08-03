港車北上滿月 大灣區更暢通

人員往來便利化、消費規模進一步擴大……愈來愈多的香港市民透過「港車北上」，以「人車自由行」的全新跨境出行方式，實現了跨越伶仃洋的「雙向奔赴」，粵港澳大灣區互聯互通再添發展動能。

新華社報導，7月1日零時起，「港車北上」正式實施，符合條件的香港機動車車主在香港預約通關獲准後，即可暢享粵港澳大灣區的出行便利。據統計，香港單牌車經港珠澳大橋通關總量呈階梯式增長，截至7月31日17時，「港車北上」經港珠澳大橋通關車輛超過6800輛次。

香港車主對「港車北上」反應積極踴躍，目前「港車北上」的整體運轉有序暢順。香港特區政府運輸署數據顯示，截至7月27日，「港車北上」申請已突破萬宗，當中約3800名申請人已完成所有申請程序並獲發封閉道路通行許可證。7月31日，「港車北上」也已開啟第六輪抽籤申請。

快捷的出行方式和高效的通關環境，吸引愈來愈多香港市民以自駕方式經港珠澳大橋往返廣東省進行短期商務、探親或旅遊。

社交平台上相繼出現關於「港車北上」的資訊分享群組，活躍度很高。即將去大陸的車主對申請、驗車、保險等環節求解答疑；去過大陸的車主則熱衷分享自己的自駕遊攻略和駕車體驗等。

短短一個月內，香港車主江先生就已通過「港車北上」2次往返粵港兩地。他表示，從首輪遞交申請到最終完成所有程序，只用了2周左右的時間。「自己開車出行更加自由，而且經港珠澳大橋過關只需要幾分鐘，通關更快、效率更高。」江先生說。

「港車北上方便了一家人的出行，平時周末可以帶著家人去珠海逛一逛，感受不一樣的城市風光。」香港車主鍾先生說。由於「港車北上」規定每次進入大陸最長可以連續停留30天，他表示，這也為自己在大灣區大陸城市的商業投資提供了利好條件。

港珠澳大橋口岸優化車輛備案管理，完善車輛疏導，升級口岸查驗系統，提升口岸邊檢通關效率。同時，珠海、深圳等地多間停車場已完成港澳單牌車自動識別系統、智能支付系統的升級改造，為港澳單牌車提供便捷的停車服務。