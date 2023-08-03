北京下了140年來最大的一場雨 暴雨將襲黑龍江

受杜蘇芮颱風環流影響，北京市四天內累積的雨量創近一百四十年來之最，市郊部分地區截至昨日仍斷水、斷電。河北涿州等地災情同樣嚴峻，持續北上的颱風殘餘環流則威脅東北，黑龍江等地已發布暴雨預警嚴陣以待。北京市氣象局昨指出，此次「極端強降雨」天氣，是北京一百四十年來最大的一場雨。

北京市區昨日雨勢已經停歇，關閉三天的景區陸續重新開放。但郊區門頭溝、房山、昌平等區多地道路依舊中斷。

河北涿州出現嚴重水患，傳出有近百家圖書庫房的大量圖書泡水。圖／取自微信

鄰近北京的河北，涿州一日晚間發出求援訊號廣受關注，各地救援隊正積極前往。受洪水威脅，當地已疏散逾十萬居民，且因涿州是大陸重要的出版產業庫房中心，昨日傳出有近百家圖書庫房的大量圖書泡在水中，損失慘重且亟待救援。本次暴雨造成河北、北京近六十萬人受災、京津冀逾百萬人疏散，先前官方通報死亡為廿人，昨又尋獲一位藍天救援隊員的遺體。

目前杜蘇芮颱風殘餘環流已撲向東北地區，當地已開展防汛工作嚴陣以待。黑龍江省氣象台昨日發布暴雨預警，省會哈爾濱市區昨日暴雨後亦傳出淹水。