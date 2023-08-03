甬台大學生夏令營 體驗寧波

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「追隨父親的腳步來到寧波，希望能更加深入瞭解大陸。」8月1日，來自台灣的大學生林永檠接受採訪時表示，他的父親林宏洋曾於今年6月到訪浙江寧波，參加當地舉辦的茶葉博覽會。

中新社報導，到訪鄞州區海峽兩岸青年就業創業基地，瞭解台青創業故事；沉浸式打卡寧波（前洋）直播中心，體驗直播帶貨；前往大陸科技公司，瞭解當地製造業發展前景……在林永檠的行程單上，一項項體驗，展現了大陸發展的別樣活力。

7月31日至8月9日，第25屆甬台大學生夏令營在寧波舉行。來自台灣大學等台灣15所大學的數十位大學生參加了該活動。

甬台大學生夏令營是1993年經寧波市台胞台屬聯誼會、台北市寧波同鄉會和寧波大學三方協商，共同推動舉辦的甬台大學生互訪活動。

台北市寧波同鄉會常務理事張禩民表示，30年來，該夏令營為台灣青年認識大陸、拓寬視野，希望兩岸青年加強交流學習，瞭解兩岸歷史脈絡。

「這是我第一次來大陸。數位時代，我一直很關注線上運營方式。」台生黃子芸是一位00後，她直言對直播經濟充滿了興趣。

在此次活動中，黃子芸現場體驗了一番直播帶貨。「這比我想像中還要專業，除了現場的專業設備外，還要瞭解產品的屬性，掌握潛在消費者的興趣點。」

大學生 直播 台大

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