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1歲女童深夜溺斃…只因床邊擺放這一物 醫生：搶救機會都無

香港01／ 撰文：孫聖然
大陸浙江一名1歲女童在自家水桶中溺斃。情境示意圖／Ingimage
大陸浙江一名1歲女童在自家水桶中溺斃。情境示意圖／Ingimage

大陸浙江一名1歲女童在自家水桶中溺斃，父母發現時已無呼吸，緊急送院後被確認為腦死亡。

綜合陸媒報導，今年1歲的女童剛學會爬行，並常喜歡在家中爬來爬去，但這竟釀成悲劇。日前，女童家中的冷氣機發生出風口滴水的故障，維修工人稱幾日後會上門修理，於是女童的父親決定先在床邊擺放水桶接水。

某天夜晚，女童醒來後在床上爬行，一不小心頭朝下掉入水桶，不幸的是，等她的父母發現後她已在水桶中失去呼吸。

浙江大學醫學院附屬兒童醫院醫生介紹，「孩子送來時已經腦死亡了，因為發現得晚，搶救的機會都沒有了。」醫生表示，每年都會有幾宗類似死亡個案，「除了水桶、水缸，還有在金魚缸中溺死的。」

醫生提醒，對1至3歲的幼童來說，一點積水都可能造成溺斃，「如果對家中積水處沒有設置阻攔或是盯牢孩子，很可能導致悲劇的發生。」醫生呼籲，家長要對5歲以下的幼童，有牢牢看護的意識。

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文章授權轉載自《香港01》

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