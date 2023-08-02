排隊遭中年男大肚頂背 她怒斥性騷擾「想吐」1句話公審掀爭議

到香港迪士尼遊玩遇上不快經歷的確影響心情，有香港女網友在小紅書發文，指她與朋友到迪士尼遊玩時，被一名大陸男遊客「腹部觸摸著我後背」。她問對方是否可「保持距離」，對方卻裝作聽不見並插隊，她無奈只能算了，「由於不想影響心情，我們沒再多說話」，事後發文批評對方「性騷擾」，直指「真的有被噁心到，我到現在想到都想吐」。

貼文引來網友熱議，不少人感同身受，「我也遇過，常常貼背式排隊很噁心」、「沒有距離感的意識」。也有網友認為男子行為雖然「噁心」，但不須講到「性騷擾」層面。

該港女於小紅書以「香港迪士尼被大陸遊客性騷擾」為題發文，講述近日到迪士尼遊玩的不快經歷。她表示，當日到迪士尼排隊時，遇到一個大陸男遊客帶著約10歲女兒一同排隊，然而男子之後的舉動讓她感到相當噁心，「變態。大人變態，小孩也是沒什麼教養」。

原PO憶述，男子一直找機會貼著她們，「一直逼上前，用他的腹部觸摸著我後背，我朋友都說讓他黏著」。由於看不到附近有工作人員，所以原PO問男子「可否保持距離」，惟男子「裝作聽不見」。

直至原PO差不到排到隊頭時，男子更插隊到她們前面，原PO雖不滿男子，但怕「打不過」對方，加上不想影響心情，故沒有出聲阻止，任由對方插隊，「讓他排前面，就不會黏著我走了」。不過原PO事後批評男子行為屬「性騷擾」，直斥「一個挺著啤酒肚的中年油膩男，真的有被噁心到，我到現在想到那父女都想吐」。

貼文引網友熱議，不少人感同身受，「我也遇過，常常貼背式排隊很噁心」、「沒有距離感的意識」、「明明天氣很熱，站開點起碼通風，沒那麼悶熱，但他們就是要黏過來」、「我上次排小小世界也是這樣！後面一個女人帶著一個小朋友，小朋友就是這樣對我和我朋友，媽媽又不管，也是黏得很近」。也有網友認為男子行為雖然「噁心」，但不須講到「性騷擾」層面。

有香港女網友在小紅書發文，指她與朋友到迪士尼遊玩時，被一名大陸男遊客「腹部觸摸著我後背」。圖／擷自小紅書

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文章授權轉載自《香港01》