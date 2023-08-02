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北京暴雨為何那麼可怕？官方：降雨量創140年來最高值

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
北京官方2日表示，這次暴雨是創下全市有紀錄的140年來最大降雨量。圖為7月31日北京市東城區雨勢。（記者廖士鋒／攝影）
北京官方2日表示，這次暴雨是創下全市有紀錄的140年來最大降雨量。圖為7月31日北京市東城區雨勢。（記者廖士鋒／攝影）

北京地區近日的強降雨釀致多人傷亡，降雨量最大值發生在王家園水庫，達744.8毫米，官方1日坦承，這是北京自1883年有氣象紀錄以來，最大的一次降雨。

北京市氣象局1日中午在發文指出，7月29日20時至8月2日07時，北京出現「極端強降雨」天氣，本次降雨量極值出現在昌平的王家園水庫，為744.8毫米。

文章表示，北京地區最早有儀器記錄到的降雨量是發生在1883年（即清光緒九年）7月23至29日的降雨天氣過程，當時記錄值為510.3毫米。爾後在1891年（光緒十七年）7月23日，北京地區記錄到609毫米的強降雨過程，官方強調，這是本次暴雨之前記錄到的最大降雨量。

而對於影響重大、造成79死的2012年7月21日暴雨，氣象數據則顯示北京地區記錄到的最大降雨量為541毫米。

北京市氣象局表示，本次降雨過程極值已顯著超過北京地區記錄到的降雨極值，為北京地區有儀器測量記錄140年以來排位第一的降雨量。

8月2日北京市中心基本已經停雨，當地多所博物館、公園2日起解除閉園管理、恢復開放。此前因為暴雨，北京全市伯物館、景點、公園從7月30日開始暫停開放。

北京市水文總站8月2日9時也發布公告，宣布全市解除洪水紅色預警。官方指出，目前永定河流域、北運河流域、大石河流域河道流量已回落至洪水預警標準以下，但河道長時間行洪，堤防長時間浸泡，退水期間風險仍然較大，仍呼籲市民遠離河道。

本次暴雨造成河北、北京人員傷亡。河北省日前公布的災情資料顯示，截至8月1日12時，此次強降雨造成87個縣區、54萬703人受災，遇難9人，失蹤6人；北京市防汛抗旱指揮部1日通報，截至8月1日6時，強降雨已經造成11人遇難，其中兩人在搶險救災中因公殉職。

此外，在疏散人員的部分，京津冀地區本次暴雨轉移（疏散）人口突破了百萬人。其中北京轉移12.7萬人、天津3.5萬人、河北85萬人。三省市的受災人口加起來，為60萬人左右。目前經濟損失尚在統計中，而北京多個社會組織、慈善機構目前正積極募款，準備投入災民安置與災後重建。

北京 雨量 暴雨

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