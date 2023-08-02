3校赴陸 兩岸學子以球會友

「這是我第一次來大陸參加籃球比賽，希望能藉這次比賽與大陸青少年相互學習交流，賽出精采、賽出友誼。」7月31日，在與湖南周南實驗中學女子籃球隊進行友誼賽後，台灣永平高中女子籃球隊隊員李玟萱表示，希望能邀請比賽的朋友們去台灣吃各種小吃。

中新網報導，當日，「跨越海峽放飛夢想」兩岸青少年體育（籃球）文化研習營開營儀式在長沙舉行。此次研習營歷時8天，來自台灣南山中學、永平中學、北科附工等三所中學的師生78人，將在湖南開展多場湘台兩地學生籃球交流賽、聯誼活動及座談交流。

研習期間，台灣師生將與湖南明德中學、周南實驗中學等七所中學的籃球隊進行友誼賽，並赴黃興故居紀念館、馬欄山文創基地等參觀，並走進麓山國際實驗學校、長沙市六中等中學參訪交流。

湖南省台辦主任曾智夫表示，青年是國家的未來、民族的未來，青年同時也是兩岸交流中最有激情、最活躍的力量。希望兩岸青少年能夠以球為媒，加強交流、增進友誼。

此次研習營旨在搭建海峽兩岸交流平台，推動兩岸青少年的深入交流，讓台灣青少年對大陸的經濟、文化及社會發展有更加深入的了解和認識。開營儀式現場，麓山濱江實驗學校啦啦操隊進行了現場表演，明德中學與台灣南山中學的男子籃球隊、周南實驗中學與台灣永平中學的女子籃球隊，進行了籃球友誼賽。