北京溽暑 大熊貓趴冷氣房

最近，京城迎來連續高溫天氣。在北京動物園裏，公園通過加噴淋、送冰塊、鋪涼席、增加多汁果蔬種類等措施，幫北極熊、大熊貓等動物防暑降溫。

走進北京動物園，遠遠就能看到北極熊運動場內噴淋的水霧，這是為北極熊新增的防暑降溫措施。運動場上方有「棋盤」遮陽，一側有泳池納涼。下凹式室外降溫設施也是今年剛啟用的，裡面放著一個大冰塊。只見北極熊「安安」慢悠悠地走出來，叼起冰塊上的西瓜大快朵頤。

熊貓館內的大熊貓「萌二」正抱著冰塊玩耍，「古古」則躺在院子中呼呼大睡，身下是清涼的天然草席；馬來貘則躲在水池中美美享受泡澡時光；前年出生的小棕熊, 頂著日頭在運動場嬉戲玩耍，時不時到噴淋設施下沖一沖、到水池泡一泡……。北京動物園動物業務科科長盧雁平介紹，公園根據不同動物的個性化需求，選擇適用的防暑降溫方式，比如小麂、豚鹿等可以通過遮陽便於動物戶外運動，而大熊貓在室內配有空調，飼養員會打開室內外串門讓其自由出入，高溫天氣還會主動減少喜冷怕熱動物的外放時間，以確保動物健康。

除了泳池、噴淋、空調、泥塘等必不可少的消暑設施，今年動物園還為動物準備了蒲草席、蒲草墊等天然材質涼席。當然夏日冰塊也是少不了的福利。公園為北極熊、大熊貓、棕熊、小熊貓等提供竹葉冰杯、彩色冰、麻袋冰等，不僅趣味十足，也為這個夏日增添絲絲涼爽。

在消夏飲食供應方面，早在氣溫上升的5月，動物們就實現了「西瓜自由」，味甜多汁、清涼解渴的西瓜，每天消耗達280公斤。動物園還為靈長類動物增加了豇豆、紫甘藍、黃瓜、油麥菜、油桃、芒果等應季果蔬；為食草動物增加了新鮮草料種類，今年特別供應菊苣、新鮮柳樹葉等青飼料。