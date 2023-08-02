京津高鐵15年 雙城生活變日常

1日上午，北京南站在C2563次列車站台上打出「熱烈慶祝京津城際鐵路開通運營15周年」慶祝橫幅，吸引不少旅客駐足留影。

新華社報導，京津城際鐵路是中國首條設計時速350公里的高鐵，於2008年8月1日開通運營。15年來，中國高鐵從京津城際鐵路「零」的突破，到建成超4萬公里發達的高鐵網，實現了歷史性跨越。

「北京奧運會前夕，改建後的北京南站與京津城際鐵路同日開通，那天站台上循環播放著《北京歡迎你》那首歌。」全國勞模、北京南站「潤秋服務組」第一任帶頭人張潤秋對當時的情景記憶猶新。

高鐵，是交通運輸現代化的重要標誌。中國幅員遼闊、人口眾多，發展高速鐵路意義重大。20世紀90年代以來，經歷技術積累，中國陸續建成京津城際鐵路、京滬高鐵等一批高速鐵路。

截至2022年底，中國高鐵營業里程已達4.2萬公里，建成世界上規模最大、現代化水平最高的高速鐵路網，形成具有自主知識產權的世界先進高鐵技術體系，打造了中國高鐵品牌。

四通八達、快速便捷的高鐵讓中國「雙城生活」成為可能。中國鐵路北京局集團有限公司統計，15年來，京津城際鐵路累計發送旅客3.4億人次，每日開行列車數從47對增至128對，最短發車間隔從15分鐘縮短至3分鐘。

京津城際的變化是中國高鐵快速崛起的縮影。中國國家鐵路集團有限公司介紹，截至2022年6月，常態化時速350公里的高鐵里程已近3200公里。截至2022年底，動車組列車累計發送旅客167億人次，占鐵路旅客發送量的76.2%。

「高速鐵路改變了人們的工作、生活方式，放大了各類生產要素的資源配置空間。」中國國家發改委綜合運輸研究所城市交通中心主任程世東說。

京津城際鐵路天津段武清站周邊，過去的莊稼地變成了「新商圈」，佛羅倫薩小鎮等商業項目每年接待來自北京、天津的上千萬消費者來此消費。