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暴雨釀洪災 陸財政部撥4.85億元給京津冀三省市救災

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸財政部1日撥出相當台幣4.85億元的款項給京津冀三省市救災。（記者廖士鋒／攝影）
大陸財政部1日撥出相當台幣4.85億元的款項給京津冀三省市救災。（記者廖士鋒／攝影）

大陸華北的暴雨災害，使北京、河北地區傳出不少災情，京津冀三省市疏散了逾100萬人口、受災近60萬人，遇難者20人，並有數十人失聯。而大陸財政部1日宣布，緊急預撥1.1億元人民幣的資金（約台幣4.85億元），由地方統籌用於應急搶險救援和受災民眾救助。

大陸財政部1日下午發布消息指出，針對近期京津冀地區暴雨洪澇災害，財政部、應急管理部緊急預撥1.1億元的「中央自然災害救災資金」，支持三省市防汛救災工作，由地方統籌用於應急搶險救援和受災群眾救助，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作。

消息並指，7月31日大陸財政部已撥付8.42億元（約台幣37.07億元）「農業防災減災」和「水利救災」資金，支持河北等12個省份開展水旱災害救災等相關工作。財政部要求各省級財政部門及時下撥中央財政補助資金，切實加強資金監管，充分發揮資金效益，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

此前，大陸財政部與應急管理部7月28日緊急預撥2.9億元（約台幣12.77億元）中央自然災害救災資金，其中9000萬元（約台幣3.96億元）支持福建、廣東、浙江3省做好颱風杜蘇芮應急救災工作；其餘2億元（約台幣8.8億元）支持四川、內蒙古等省區防汛抗旱救災工作。

根據北京市慈善協會微信公眾號1日消息，大陸汽車廠理想汽車捐贈2,000萬元（約台幣8,800萬元）用於支持北京市開展緊急救災、災後道路、橋梁、校園、家園等基礎設施修繕以及困難家庭救助等。

目前京津冀整體災損，官方仍在統計中。北京市慈善協會、樂予慈善基金會、門頭溝區慈善協會等多個慈善團體1日皆發布倡議書，呼籲各界愛心人士捐贈資金或者物資。

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