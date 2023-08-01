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杜蘇芮帶來的暴雨重創北京 已致11人罹難 、27人失聯
據北京日報1日上午發布的快報，北京市防汛抗旱指揮部表示，受颱風杜蘇芮影響，北京自7月29日開始出現連續強降雨，經統計，截至8月1日6時，此輪強降雨已經造成11人遇難、27人失聯，經濟損失仍在統計中。
北京市防汛抗旱指揮部指出，截至8月1日6時，北京這波降雨平均降雨量達257.9毫米，城區平均235.1毫米，昌平王家園水庫降雨量更高達736.3毫米，門頭溝高山玫瑰園達722.4毫米。
經統計，截至8月1日6時，此輪強降雨已經造成11人遇難，其中2人在搶險救災中因公殉職；另有27人失聯，其中4人因搶險救災失聯。
因災遇難的11人，包括門頭溝區4人、昌平區4人、房山區2人、海淀區1人。其中，北京市消防救援總隊海淀消防支隊1名消防員在救援工作中不幸遇難，門頭溝區1名鄉鎮幹部在巡查過程中不幸遇難，其他遇難人員身分還在進一步核實中。
失聯的27人，包括門頭溝13人、昌平區10人、房山區4人。其中，藍天救援隊在房山區佛子莊鄉白草窪村開展搶險救災行動時有4人落水失聯。
截至目前，此輪災情累計造成北京13個區4萬4,673人受災，全市共轉移受威脅群眾12.7萬人，災害造成的經濟損失正在統計中。
北京市防汛抗旱指揮部表示，當前，北京大部分地區仍處於防汛紅色預警中，持續降雨引發洪水、山洪、地質災害等次生風險增大，呼籲北京市民仍應密切關注預警信息和最新天氣預報，做好防護工作。
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